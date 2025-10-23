حاجی صادقی: پذیرش سلطه بیگانگان بیماری بزرگ جوامع دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی صبح پنجشنبه در دومین همایش قرآنی سپاه استان قزوین اظهار کرد: قرآن کریم، نور، هدایت، موعظه و شفای جان انسان‌هاست و آمده تا دل‌های گرفتار آلودگی، نفاق، شهوت و کینه را درمان کند.

وی افزود: همان‌طور که جسم انسان بیمار می‌شود روح و قلب انسان نیز می‌تواند به آلودگی‌های خطرناک مبتلا شود و قرآن داروی شفابخش این بیماری‌های باطنی است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به آیه ۵۷ سوره یونس گفت: قرآن شفابخش بیماری‌های روحی و اجتماعی است و یکی از بزرگ‌ترین بیماری‌های امروز جامعه، وابستگی و گرایش به بیگانگان و ظالمان است.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی تصریح کرد: این بیماری خطرناک‌تر از بیماری‌های جسمی است و جامعه مؤمن را از مسیر ایمان خارج می‌کند.

وی تصریح کرد: قرآن هشدار داده است که اگر مؤمنان به ظالمان تکیه کنند و سلطه آن‌ها را بپذیرند، از دایره ایمان بیرون خواهند رفت و خداوند نیز یاری خود را از آنان برمی‌دارد. تکیه بر دشمنان، در حقیقت آتش است و انسان را به ورطه خسران می‌کشاند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه «جهاد کبیر» همان مقابله با سلطه فکری و فرهنگی دشمن است، گفت: امروز جهاد کبیر یعنی مقاومت در برابر جنگ شناختی و تهاجم فرهنگی دشمن و قرآن ما را به این نوع جهاد دعوت می‌کند و می‌فرماید در برابر تحمیل اراده و فکر دشمنان بایستید و فرمان نبرید.

وی با بیان اینکه ریشه دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی در مسئله حکمرانی و ولایت الهی است، اظهار کرد: دشمن با اصل حاکمیت سیاسی اسلام و ولایت خداوند مخالف است زیرا انقلاب اسلامی اعلام کرده که تنها حاکم و صاحب فرمان، خداوند است و دیگران در این عرصه جایی ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: دشمن می‌خواهد ملت ایران «فرمان‌بر» باشد، اما ما به پیروی از قرآن و امام حسین (ع)، فرمان خدا را بر هر اراده‌ای مقدم می‌دانیم. همان‌طور که امام حسین (ع) در برابر یزید فرمود «سر می‌دهم اما دست در دست تو نمی‌گذارم»، ما نیز زیر بار هیچ سلطه‌ای جز ولایت الهی نخواهیم رفت.

وی در ادامه گفت: دشمنان برای سلطه بر ملت‌ها تلاش می‌کنند تا آنان را از نظر فکری، ایمانی و ابزاری ضعیف کنند، همان‌گونه که فرعون مردم را تضعیف کرد تا فرمانش را ببرند اما امروز، به لطف خدا، انقلاب اسلامی در پرتو فرهنگ قرآنی روزبه‌روز قدرتمندتر و مقتدرتر می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی تأکید کرد: انقلاب اسلامی امروز درختی تنومند است که جبهه مقاومت را در سراسر منطقه شکل داده و به الگویی از اقتدار دینی و قرآنی تبدیل شده است. کارآمدی ولایت فقیه و فرهنگ قرآن در مقاومت ملت‌های مسلمان امروز برای جهانیان آشکار شده است.

وی خاطرنشان کرد: قرآن کتاب زندگی و اداره جامعه است، نه صرفاً کتاب قرائت و حفظ و انقلاب اسلامی قرآن را از مهجوریت خارج کرده و آن را به متن حکمرانی و حیات اجتماعی بازگردانده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در پایان گفت: قرآن و ولایت از هم جدایی‌ناپذیرند. هر جا ولایت الهی و امت مؤمن در کنار هم باشند، شکست معنا ندارد. دشمن می‌خواهد این پیوند را بزند اما ما به خدا شاکریم که در نظامی ولایی و قرآنی زندگی می‌کنیم.