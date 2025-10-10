حاجی صادقی: آمریکا خیال تسلیم شدن ایران را به‌ گور خواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در نخستین دوره آموزشی و توانمندسازی مدیران مدارس علمیه و فرماندهان پایگاه‌های بسیج طلاب خواهران کشور در مشهد اظهار کرد: ملت امام حسین(ع) جان می‌دهد، اسارت را برای اهل بیت خود می‌پذیرد، اما هرگز تسلیم نمی‌شود، اسلام راه شکست را بر روی ما بست و آمریکا خیال تسلیم شدن ایران را به‌ گور خواهد برد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آمریکا و اسراییل طبق آیات قرآن، روایات و تاریخ، تسلیم محض ما را می‌خواهند و دشمنی آمریکا با ایران مساله دیروز و امروز نیست.

وی اضافه کرد: باید مساله دشمنی آمریکا را به خوبی بفهمیم و به خوبی به مردم بفهمانیم.

حاجی صادقی اظهار کرد: تلاش برای ضعیف‌سازی ایران، جلوگیری از قدرت‌یابی و به دنبال آن، ترور فرماندهان، هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای و توان موشکی کشور و نیز تضعیف ایمان و اعتقادات مردم از جمله اهداف دشمن برای تسلیم ایران است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: جدا کردن امت از امام و رهبر جامعه برای مطیع ساختن آنان در برابر جبهه استکبار، به جان هم انداختن ملت ایران و سپس ورود استکبار در نقش کدخدا برای رفع اختلافات و نفوذ از دیگر راهبردهایی است که دشمن برای تسلیم ایران دنبال می‌کند.