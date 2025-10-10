  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

حاجی صادقی: آمریکا خیال تسلیم شدن ایران را به‌ گور خواهد برد

حاجی صادقی: آمریکا خیال تسلیم شدن ایران را به‌ گور خواهد برد

مشهد- نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اسلام راه شکست را بر روی ما بست و آمریکا خیال تسلیم شدن ایران را به‌ گور خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در نخستین دوره آموزشی و توانمندسازی مدیران مدارس علمیه و فرماندهان پایگاه‌های بسیج طلاب خواهران کشور در مشهد اظهار کرد: ملت امام حسین(ع) جان می‌دهد، اسارت را برای اهل بیت خود می‌پذیرد، اما هرگز تسلیم نمی‌شود، اسلام راه شکست را بر روی ما بست و آمریکا خیال تسلیم شدن ایران را به‌ گور خواهد برد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آمریکا و اسراییل طبق آیات قرآن، روایات و تاریخ، تسلیم محض ما را می‌خواهند و دشمنی آمریکا با ایران مساله دیروز و امروز نیست.

وی اضافه کرد: باید مساله دشمنی آمریکا را به خوبی بفهمیم و به خوبی به مردم بفهمانیم.

حاجی صادقی اظهار کرد: تلاش برای ضعیف‌سازی ایران، جلوگیری از قدرت‌یابی و به دنبال آن، ترور فرماندهان، هدف قرار دادن برنامه‌های هسته‌ای و توان موشکی کشور و نیز تضعیف ایمان و اعتقادات مردم از جمله اهداف دشمن برای تسلیم ایران است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: جدا کردن امت از امام و رهبر جامعه برای مطیع ساختن آنان در برابر جبهه استکبار، به جان هم انداختن ملت ایران و سپس ورود استکبار در نقش کدخدا برای رفع اختلافات و نفوذ از دیگر راهبردهایی است که دشمن برای تسلیم ایران دنبال می‌کند.

کد خبر 6617889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کرامت سلیمی RO ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلاح هسته ای مطلقا وجود خارجی ندارد و هدف از مطرح کردن ان ایجاد رعب و وحشت در دل ملتها(برده ها) می باشد. سلاح هسته ای یک تفنگ خالیست و با چکاندن ماشه ان اتفاقی نخواهد افتاد. سماجت بر بی تفاوتی پیروز است

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها