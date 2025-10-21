  1. دین و اندیشه
آیا خرید لباس و خودرو «گران قیمت» به معنای اسراف است؟

تشخیص اسراف کار ساده‌ای نیست و نباید صرفاً بر اساس قیمت یا ظاهر تصمیم گرفت،ممکن است کسی لباسی گران‌قیمت تهیه کند، اما گرانی آن به‌تنهایی نشانه اسراف نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا، استاد برجسته اخلاق، معارف اسلامی و تاریخ اسلام، از چهره‌های ماندگار حوزه‌های علمیه بود که سال‌ها با بیانی دلنشین و نگاه عمیق خود، نسل‌های مختلف را با معارف اهل‌بیت (ع) آشنا ساخت. او علاوه بر جایگاه علمی در حوزه‌های فقه، فلسفه و حدیث، به عنوان واعظی مردمی و محبوب شناخته می‌شد که سخنانش، هم بعد علمی و هم بعد تربیتی و معنوی داشت.

این عالم ربانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از سال‌ها تدریس، سخنرانی و ترویج آموزه‌های اصیل اسلامی دار فانی را وداع گفت و یاد و آثارش همچنان در میان علاقه‌مندان به اخلاق و معنویت زنده است. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از بیانات حکمت‌آمیز او درباره حقیقت دینداری و پرهیز از برداشت‌های سطحی از دین است.

مرحوم آیت‌الله فاطمی‌نیا در یکی از سخنرانی‌های خود با بیان اینکه تشخیص اسراف کار ساده‌ای نیست و نباید صرفاً بر اساس قیمت یا ظاهر تصمیم گرفت گفت: ممکن است کسی لباسی گران‌قیمت تهیه کند، اما گرانی آن به‌تنهایی نشانه اسراف نیست.

وی افزود: اسراف در حقیقت به معنای هر خرج غیرعاقلانه و بی‌جا است. حتی اگر کسی کبریتی را بی‌دلیل روشن کند و سپس خاموش نماید، آن عمل نیز نوعی اسراف به شمار می‌آید؛ چراکه در آن عقل و هدف‌مندی وجود ندارد.

فاطمی نیا بیان کرد: گاهی انسان برای تجمل و جلب توجه دیگران هزینه‌های سنگین می‌کند، مثلاً خودرویی بسیار گران‌قیمت می‌خرد فقط برای اینکه بگویند عجب ماشینی! در حالی که همان خودروهای ارزان‌تر نیز از نظر ایمنی و کارایی همان شرایط را دارند. چنین خرجی، بدون تردید نمونه‌ای از هزینه‌های تجملی و بی‌عقلانه است که با روح زندگی مؤمنانه ناسازگار می‌باشد. اسراف یعنی خرج کردن بدون خرد، و پرهیز از آن یعنی رعایت اعتدال و عقلانیت در بهره‌برداری از نعمت‌های الهی است.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

