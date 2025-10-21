آیا خرید لباس و خودرو «گران قیمت» به معنای اسراف است؟

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیتالله سیدعبدالله فاطمینیا، استاد برجسته اخلاق، معارف اسلامی و تاریخ اسلام، از چهرههای ماندگار حوزههای علمیه بود که سالها با بیانی دلنشین و نگاه عمیق خود، نسلهای مختلف را با معارف اهلبیت (ع) آشنا ساخت. او علاوه بر جایگاه علمی در حوزههای فقه، فلسفه و حدیث، به عنوان واعظی مردمی و محبوب شناخته میشد که سخنانش، هم بعد علمی و هم بعد تربیتی و معنوی داشت.
این عالم ربانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از سالها تدریس، سخنرانی و ترویج آموزههای اصیل اسلامی دار فانی را وداع گفت و یاد و آثارش همچنان در میان علاقهمندان به اخلاق و معنویت زنده است. آنچه در ادامه میآید بخشی از بیانات حکمتآمیز او درباره حقیقت دینداری و پرهیز از برداشتهای سطحی از دین است.
مرحوم آیتالله فاطمینیا در یکی از سخنرانیهای خود با بیان اینکه تشخیص اسراف کار سادهای نیست و نباید صرفاً بر اساس قیمت یا ظاهر تصمیم گرفت گفت: ممکن است کسی لباسی گرانقیمت تهیه کند، اما گرانی آن بهتنهایی نشانه اسراف نیست.
وی افزود: اسراف در حقیقت به معنای هر خرج غیرعاقلانه و بیجا است. حتی اگر کسی کبریتی را بیدلیل روشن کند و سپس خاموش نماید، آن عمل نیز نوعی اسراف به شمار میآید؛ چراکه در آن عقل و هدفمندی وجود ندارد.
فاطمی نیا بیان کرد: گاهی انسان برای تجمل و جلب توجه دیگران هزینههای سنگین میکند، مثلاً خودرویی بسیار گرانقیمت میخرد فقط برای اینکه بگویند عجب ماشینی! در حالی که همان خودروهای ارزانتر نیز از نظر ایمنی و کارایی همان شرایط را دارند. چنین خرجی، بدون تردید نمونهای از هزینههای تجملی و بیعقلانه است که با روح زندگی مؤمنانه ناسازگار میباشد. اسراف یعنی خرج کردن بدون خرد، و پرهیز از آن یعنی رعایت اعتدال و عقلانیت در بهرهبرداری از نعمتهای الهی است.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
