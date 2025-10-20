معتمدیان:نگاه به تهران نباید تنها به عنوان پایتخت سیاسی اداری کشورباشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح دوشنبه و در ادامه سیاستهای گرامیداشت «هفته تهران» و در راستای برنامههای اجرایی و عملیاتی توسعه گردشگری شهری، ضمن بازدیدی که به همراه سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از پروژههای هتلداری و گردشگری تهران انجام داد، بر جایگاه تاریخی و فرهنگی پایتخت تاکید کرد.
استاندار تهران در این بازدیدها که با هدف بررسی ظرفیتها، چالشها و فرصتهای توسعه گردشگری پایتخت اجرا میشود، اظهار کرد: تهران تنها مرکز سیاسی و اداری کشور نیست، بلکه شهری با پیشینهای غنی در معماری، فرهنگ و زندگی شهری است، توسعه زیرساختهای گردشگری، از جمله پروژههای بزرگ هتلداری، میتواند این هویت تاریخی را بازآفرینی کرده و پایتخت را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.
بر اساس این گزارش این بازدیدها در چارچوب رویکرد جدید مدیریت استان برای تحرکبخشی به پروژههای راکد و نیمهتمام گردشگری صورت میگیرد، فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی موانع، شناسایی نیازهای واقعی سرمایهگذاران و تقویت اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولت فراهم کرده است.
بدون تردید، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای هتلداری میتواند آغازگر فصلی تازه در گردشگری شهری تهران باشد؛ فصلی که در آن، پایتخت ایران نه فقط مرکز سیاست و اقتصاد، بلکه مقصدی فرهنگی، تاریخی و گردشگری برای ایران و جهان خواهد بود.
نظر شما