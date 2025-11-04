به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی در پایان بازی با تیم ملی فوتسال مراکش که به تساوی دو بر دو انجامید، اظهار داشت: دو تیم بزرگ یک بازی زیبا و باکیفیت را به نمایش گذاشتند. فقط در لحظات پایانی باید دقت بیشتری می‌کردیم. از عملکرد بازیکنانم کاملاً رضایت دارم و این بازی را فراموش می‌کنیم. گاهی زورمان به برخی مسائل نمی‌رسد که البته حاشیه هستند و بهتر است به آنها نپردازیم. هیچ چیز مقدس‌تر از پرچم ایران نیست و ما با تمام توان برای سربلندی آن تلاش می‌کنیم. به نظر من، داور این دیدار در حد و اندازه دو تیم بزرگ نبود.

وی افزود: توپ به دست بازیکن حریف خورد و خودش هم متوجه شد، اما در نهایت منجر به گل شد. این هم بخشی از فوتبال است و تمام شد. مراکش تیم بزرگی است که با تیم‌های قدرتمندی در دنیا بازی کرده و همه بازیکنانش لژیونر هستند. امروز برای آنها روز سختی بود، چرا که اسیر تلاش و غیرت بازیکنان ما شدند.

شمسایی در پایان گفت: در بازی بعدی باید مقابل افغانستان قرار بگیریم؛ تیمی که سرمربی‌اش از دوستان من است و بسیاری از بازیکنانش در لیگ ایران بازی می‌کنند. دیدار دشواری پیش‌رو داریم، چرا که افغانستان یکی از رقبای اصلی ما در جام ملت‌های آسیاست. با این حال، هدف‌مان کسب بهترین نتیجه در این مسابقه است.