به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و پوشش در جامعه اسلامی، این موضوع را هم تکلیف الهی و هم حق انسانی افراد خواند و تأکید کرد که مسئولیت حفظ حریم شرع و اخلاق، بر دوش همه اقشار و نهادهای اجتماعی است.

وی در تبیین این مسئله گفت: رعایت حریم اخلاقی و حجاب مناسب هنگام حضور در عرصه عمومی، تنها انتخابی فردی نیست؛ بلکه انجام وظیفه‌ای اجتماعی است که همه اعم از زنان و مردان، نخبگان، مسئولان، نهادهای تربیتی و آموزشی، رسانه‌ها و خانواده‌ها در تحقق آن مسئول‌اند.

آیت‌الله سعیدی افزود: زیست عفیفانه زمینه‌ساز تحقق اراده الهی برای پاکی و رشد معنوی جامعه است و جامعه مؤمن باید در برابر جبهه‌هایی که نماد بی‌بندوباری و انحراف هستند، متحد بایستند.

امام جمعه قم به ضرورت تقویت ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: ایران قوی در پرتو توکل به خدا و با اقتصاد قدرتمند و منسجم معنا پیدا می‌کندو اقتصادی که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه انسانی کارآمد و پیوند هوشمند با روندهای منطقه‌ای و جهانی باشد.

وی افزود: اقتصاد توانمند نه‌تنها پشتوانه امنیت ملی است، بلکه زمینه‌ساز توسعه علمی، ارتقای سطح زندگی مردم و پیشروی تمدنی محسوب می‌شود.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت مردم و مدیریت شایسته ممکن نیست، نقش بخش خصوصی مولد، تقویت زیرساخت‌ها، نظام مالی سالم و سیاست‌های پایدار اقتصادی را در شکل‌گیری قدرت اقتصادی کشور تعیین‌کننده خواند و تأکید کرد که چنین اقتصادی در برابر تهدیدها آسیب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تصریح کرد: معنای واقعی برخی پیشنهادات خارجی برای مذاکره، تسلیم شدن ملت ایران است.

آیت‌الله سعیدی همچنین به وضعیت منطقه‌ای و جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و ضمن محکوم کردن حملات و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی گفت: ملت ایران در مواجهه با یاوه‌گویی‌ها و تعرضات، پاسخ قاطع خود را خواهد داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری سالگرد شهادت شهید یحیی سنوار فرمانده‌ای که به‌عنوان نماد مقاومت در مقاومت فلسطین شناخته می‌شود گفت: همراه داشتن تسبیح تربت حضرت سیدالشهدا (ع) در هنگام شهادت شهید سنوار پیام مهمی دارد و نشان‌دهنده آن است که راه نجات در همه امور، راه اهل‌بیت (ع) است.