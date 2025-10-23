کمیل ارجمندی کارگردان فیلم کوتاه «سلامون» که در بخش فیلم‌های اقتباسی (کتاب و سینما) چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «سلامون» در مورد جنازه‌ای است که به ساحل یکی از روستاهای جنوبی ایران می‌آید و با خودش به این روستای قحطی زده که سال‌هاست از آن قاچاق می‌شود، برکت (ماهی) می‌آورد. زن‌های روستا شیفته این جنازه می‌شوند و به خانه بازنمی‌گردند و آدم‌ها بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرند که باید بین نگه داشتن جنازه و ماهی‌ها یکی را انتخاب کنند. کاراکتری عاشق در این میان وجود دارد و او تنها کسی است که می‌گوید باید جنازه را به دریا بازگردانند.

وی افزود: قصه در بازه زمانی سال ۱۳۴۰ رخ می‌دهد و قصه «سلامون» که نام همین جنازه است به ۴۰ سال قبل بازمی‌گردد. قصه‌ای که هر ۴۰ سال یکبار تکرار می‌شود. این فیلم در ژانر درام جادویی است.

ارجمندی در پاسخ به این پرسش که ایده فیلم از کجا آمده است، بیان کرد: نویسنده کار اشکان چاووشی از نویسندگان کرمانشاهی است و ایده را از داستان «زیباترین غریق جهان» نوشته گابریل گارسیا مارکز اقتباس کرده است.

وی درباره پیام این فیلم برای مخاطبان گفت: البته که پیام را مخاطب باید دریافت و درک کند و آدم‌های مختلف ذهنیت‌ها و برداشت‌های مختلفی از این قصه دارند اما برای شخص من این موضوع جذاب بود که آدم‌ها همیشه در دوراهی انتخاب قرار می‌گیرند و اگر تصمیم درستی نگیرند بهای سنگینی می‌پردازند. آن انتخاب برای من در این قصه عشق است.

وی تاکید کرد: طلسم این داستان هم جاه طلبی است که در نهایت باعث از دست دادن همه چیز می‌شود و تنها کسی که طلسم برایش شکسته می‌شود، همان است که انتخابی متفاوت از دیگران دارد.

ارجمندی درباره چالش‌برانگیزترین بخش فیلم توضیح داد: این کار بسیار چالش برانگیز بود و از ثانیه اول تا لحظه آخر درگیر اتفاقات مختلف بودیم. فیلم بسیار سختی بود و ما با ناآگاهی سراغ آن رفتیم. پیش تولید یک هفته‌ای در تهران و سه هفته‌ای در بوشهر داشتیم. بوشهر ۱۱۰۰ کیلومتر با پایتخت فاصله دارد و بیشتر تیم به شکل زمینی به بوشهر رفت و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه هواپیما برای همکاران تهرانی که نخواستند زمینی بیایند، پرداخت کردیم. سینه موبیل و تجهیزات در بوشهر نبود و این تجهیزات را از تهران انتقال دادیم که سه روز در راه بود. بازیگر اصلی در دقیقه ۹۰ تماس گرفت که سر کار نمی‌آید چون یک سینمایی به ایشان پیشنهاد شده بود و بسیار ناگهانی ما را دچار سردرگمی کرد. تنها ۴۸ ساعت برای انتخاب بازیگر فرصت داشتیم و وقتی با مهدی زمین پرداز به نتیجه رسیدیم و زمانی که قرار بود به گروه اضافه شود، حمله رژیم صهیونیستی به ایران رخ داد.

وی افزود: از سوی دیگر لوکیشن ما مشکل داشت و اینکه نمی‌دانستیم جزر و مد آب در جنوب چگونه است کار را سخت و طولانی‌تر کرد. در کل، هفت جلسه ضبط و یک ماه پیش تولید داشتیم اما مواردی که بیان شد تولید کار ما را کند کرد و به تعویق انداخت. ضمن اینکه یک قهوه‌خانه کامل را آن‌جا ساختیم.

ارجمندی توضیح داد: پیش تولید ما پاییز سال گذشته انجام شد و طوفان فرآیند تولید را به وقفه انداخت. این اتفاقات و چند مساله دیگر باعث شد که این فیلم امسال به اکران در جشنواره فیلم کوتاه تهران برسد.

وی در پاسخ به اینکه چرا برای کاهش هزینه‌ها از بازیگران و عوامل بومی استفاده نشده است، عنوان کرد: ۲ ماه قبل از شروع کار به بوشهر رفتیم و پس از مصاحبه‌های بسیار با بازیگران بومی به این نتیجه رسیدیم که برای نقش‌های فیلم مناسب نیستند. البته بازیگران فرعی را از تئاتری‌ها و بازیگران قدیمی بوشهری انتخاب کردیم.

ارجمندی در توضیح اینکه چرا قالب فیلم کوتاه را برای این داستان انتخاب کرده است، بیان کرد: مدیوم فیلمنامه، فیلم کوتاه بود و ما بر اساس آن جلو رفتیم. البته تصورمان هم این بود که راحت است ولی اصلاً این گونه نبود.

فیلم کوتاه «سلامون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کمیل ارجمندی از آثار چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران است که در ژانر رئالیسم جادویی تولید شده و با حال‌وهوایی رازآلود و فضایی استعاری، روایت‌گر ماجرایی است که در یکی از سواحل جنوبی کشور رخ می‌دهد.

«سلامون» با بازی مهدی زمین‌پرداز، مه‌لقا می‌نوش‌زاد و غلامرضا فرج‌زاده و … محصول مشترک سازمان هنری رسانه‌ای اوج، باشگاه فیلم سوره و انجمن سینمای جوانان است.