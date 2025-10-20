سردار سالاری:گسترش فرهنگ جهاد تبیین یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، در نشست بصیرتی جهاد تبیین ویژه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، اظهار کرد: امروز جهاد تبیین، ایستادن در برابر تحریف، روایت حقیقت و ادامه راه شهدا در میدان آگاهی‌بخشی است.

وی با تأکید بر اینکه جامعه ورزش و جوانان امروز از ظرفیت ارتباطات گسترده برخوردار است، افزود: این فرصت باید در راستای تعالی دین، تقویت نظام انقلاب و احیای ارزش‌های اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

سالاری در بخشی از سخنانش با اشاره به زندگینامه شهید حسن ذاکری قشمی بیان کرد: در آن روزهایی که شهید حسن‌ذاکری نوجوان ۱۵ ساله قشمی آن طور عاشق شهادت شده بود و در میدان نبرد حق علیه باطل در مقابل دشمن بعثی جانبازی و سربازی می کردبطوریکه شهید حسن ذاکری قشمی وقتی ۱۵ سال بود برای رفتن به جبهه اقدام کرد، اما او را از بسیج بندرعباس برگرداندند، دوباره با تلاش بسیار پس از بازگشت برادرش از جبهه به جمع بسیجیان و رزمندگان پیوست.

سالاری یادآورشد: شهید حسن ذاکری قشمی برای نخستین بار به مدت سه ماه درجبهه ماند و سپس بازگشت و دومین بار نیز در قالب کاروان سپاهیان محمد (ص) بزرگ پرچمدار اسلام به جبهه‌ها اعزام شدو برای سومین بار به عنوان تک تیرانداز گردان ۴۲۲ در عملیات کربلای پنج به شلمچه اعزام شدکه در این عملیات در ۷ بهمن سال ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت گلوله دشمن سرش شکافت و به شهادت رسید.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) همچنین با اشاره به نقش ورزشکاران، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تبیین دستاوردهای انقلاب و گسترش فرهنگ خدمتگزاری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، آن را دفاع مقدسی دیگر دانست و گفت: در این نبرد، بیش از هزار شهید از جمله زنان، کودکان و فرماندهان مردمی تقدیم شدکه دشمن ناجوانمردانه به خانه و کاشانه‌های مردم حمله کرد، اما تدبیر مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم، صحنه‌ای از وحدت مقدس را رقم زد.

سالاری تأکید کرد: فرماندهان شهید، همچون شهید سلامی، با سیره مردمی و ساده‌زیستی، الگوی جهاد تبیین هستند و رسانه‌ها باید این الگوها را به نسل جدید معرفی کنند.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام در پایان تاکید کرد: جامعه ورزش و جوانان به‌عنوان یک شبکه گسترده ارتباطی، می‌توانند در انتقال پیام‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و ترویج روحیه ایثار و مجاهدت تأثیرگذار باشند و از این فرصت بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های فکری و فرهنگی جامعه بهره ببرد.