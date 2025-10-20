به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح آزمایشگاه اتکانو با حضور مرتضی اعلمی، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره سازمان اتکا، و محمود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، روز گذشته یکشنبه ۲۷ مهر ماه برگزار شد، جمعی از معاونین، مدیران، اساتید و پژوهشگران دو مجموعه نیز حضور داشتند.
مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در سخنانی بر اهمیت پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: هفته پیش در بازدیدی که داشتیم دیدیم که مجموعه اتکانو، واقعاً فراتر از یک فروشگاه هست و یک ایده و یک خلاقیت و نوآوری هست و این نشانگر آن است که یک تفکری پشت این حرکت وجود دارد.
وی با اشاره به برنامههای اعلام شده از سوی اتکا برای این پژوهشگاه، به نقش هوش مصنوعی در دنیای جدید و ساختن آینده همه صنایع اشاره کرد و گفت: آیندهای که به آن اشاره میکنیم بسیار نزدیک است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید ویژگیهای خاص این دانشگاه که قریب به اتفاق رتبههای برتر رشته ریاضی کشور در آن وارد میشوند، به ظرفیت بی بدیل آن در توسعه همکاری با اتکا در حوزه فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به امنیت غذایی و اهمیت آن، بر نقش اتکا در ایجاد دسترسی ارزان، سریع، آسان و کیفی و کمک به برقراری عدالت اجتماعی را برجسته دانست و تأکید کرد که ما وظیفه خودمان میدانیم که در این راه به اتکا کمک کنیم.
وی ادامه داد: دانشگاهها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در توسعه ملی ایفا کنند که یافتههای علمی آنها به بطن صنعت و زندگی مردم راه یابد. همکاری با سازمان اتکا میتواند الگویی موفق از تعامل پایدار میان علم و بازار واقعی کشور باشد.
در حاشیه این آئین، از اولین فروشگاه بدون صندوقدار اتکا به عنوان یکی از دستاوردهای نوین این همکاری رونمایی شد.
اعلمی در این جلسه با اشاره به مأموریت اتکا در تأمین امنیت غذایی جامعه هدف، به توانمندی اتکا در تولید سالانه ۲ میلیون تن محصولات مواد غذایی در ۲۳ شرکت و هلدینگ زیرمجموعه اتکا اشاره کرد.
وی صنعت خرده فروشی را یکی از صنعتهای بزرگ و تأثیر گذار در دنیا دانست که در سبک زندگی مردم و فرهنگ سازی هم مؤثر است. ایشان ضمن تبیین سیر تحول تاریخی صنعت خرده فروشی، ورود هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و واقعیت افزوده به این صنعت را به عنوان مشخصات انقلاب صنعتی نسل ۴ دانست. وی اظهار امیدواری کرد که پیوند بین دو مجموعه بزرگ سازمان اتکا و دانشگاه صنعتی شریف، در سطح ملی درخشش بی نظیری را با رقم زدن خرده فروشی نسل ۴ در کشور به نمایش خواهد گذاشت. ایشان تأکید نمودند که با بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده، باید فاصله ما با دانش و تکنولوژی روز خرده فروشی دنیا به سرعت کاهش یابد و این امر شدنی است.
وی در ادامه با ابراز رضایت از همکاری صورت گرفته بین دو مجموعه وزین، از تلاشهای همکاران در دانشگاه صنعتی شریف و اتکا در ایجاد این فروشگاه تحقیقاتی اتکانو به عنوان آزمایشگاه صنعت خرده فروشی قدردانی کرد.
در ادامه، با اشاره به چشمانداز نوآورانه این سازمان اظهار داشت: اتکا در مسیر تحول دیجیتال و نوآوری گامهای مؤثری برداشته است. راهاندازی این آزمایشگاه، بخشی از برنامه کلان ما برای تبدیل دانش به ارزش و شکلگیری یک اکوسیستم دانشی و فناورانه در حوزه خردهفروشی است. امیدواریم این مرکز، شاهراه ارتباطی سازمان اتکا با فناوریهای نوین و نخبگان علمی کشور باشد.
