دانشگاه شریف مجری راه اندازی اولین پارک علم و فناوری در دانشگاه بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، اولین پارک علم و فناوری در دانشگاه بغداد کشور عراق با کمک و استفاده از تجربیات دانشگاه صنعتی شریف و با حضور رؤسای دو دانشگاه افتتاح شد. این پروژه حاصل بیش از یک سال و نیم همکاری مستمر بین دو دانشگاه و بر اساس برنامه تدوین شده و پیشنهادی دانشگاه صنعتی شریف، طراحی شده است.
برنامه کلی تدوین شده توسط دانشگاه صنعتی شریف، یک برنامه پنج ساله است که طی آن دانشگاه متعهد میشود که دانش و تجربیات بیش از دو دهه خود در زمینه راهاندازی اجزای مختلف این زیست بوم نوآوری را به دانشگاه بغداد منتقل کند. این برنامه شامل سه مرحله (به ترتیب یک، دو و دو ساله) بوده که برای هر یک از مراحل، گامها، خروجیها و واگذاریهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
مرحله اول راهاندازی که تاکنون به انجام رسیده است شامل چهار گام؛ اختصاص فضای مورد نیاز، شناسایی اعضای هیئت علمی با زمینههای مختلف تخصصی از دانشگاه بغداد جهت حمایت از تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی ایشان، انجام تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها و نهایتاً تهیه پیشنویس برخی مفاد قانونی و آییننامههایی برای تقویت حوزه فناوری، نوآوری و راهاندازی کسب و کارهای نوپا در زیست بوم علمی-پژوهشی-فناوری عراق بوده است.
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