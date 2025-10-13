به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، صبح امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، به همراه جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه از پروژه‌های رفاهی تازه تکمیل‌شده دانشگاه، از جمله استراحتگاه دختران، فروشگاه مواد غذایی و اتاق گیمینگ، واقع در طبقه سوم سلف مرکزی بازدید کردند.

پروژه بازسازی، نوسازی و تجهیز استراحتگاه دختران دانشگاه صنعتی شریف به درخواست اداره رفاه دانشجویان و با حمایت مالی بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. پروژه «جایی برای لحظه‌ای آسودن» در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع، با جزئیاتی بر اساس نیازها و خواسته‌های دانشجویان شکل گرفته است.

فضای استراحتگاه در سه بخش و با سه رنگ رز غباری، بژ کرم و زیتونی طراحی شده و شامل ناحیه گفت‌وگو، منطقه میانه (ویژه سکوت و مطالعه) و بخش ویژه خواب و آرامش مطلق با ۲۴ تخت خواب است. این فضا با پرده‌های لطیف و نورپردازی آرامش‌بخش، محیطی ساکت و امن برای استراحت دانشجویان فراهم می‌کند.

پروژه «جایی برای لحظه‌ای آسودن» از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده و در شهریور سال جاری به بهره‌برداری رسیده است. استراحتگاه برای استفاده روزانه ۶۰ تا ۷۰ نفر از دانشجویان دختر تدارک دیده شده و برای هر نفر حدود یک ساعت در روز زمان استفاده در نظر گرفته شده است.

همچنین در این بازدید، فروشگاه مواد غذایی و اتاق گیمینگ، واقع در طبقه سوم سلف مرکزی نیز به بهره‌برداری رسید.

دکتر تجریشی در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای رفاهی برای دانشجویان، نوید داد به زودی استراحتگاهی ویژه دانشجویان پسر نیز با همین ویژگی‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان این بازدید از عوامل اجرایی پروژه؛ حسن علوی دیلمی (ناظر و هماهنگ‌کننده پروژه)، مهدی بابایی‌زاده (طراح و معمار)، رضا پیکر (مجری طرح) و علی نوریان (مشارکت مالی پروژه) با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

گفتنی است، مراسم رسمی افتتاح این پروژه‌ها فردا، سه‌شنبه ۲۲ مهرماه، برگزار خواهد شد. همچنین، استراحتگاه دختران هر روز به‌جز پنج‌شنبه‌ها، ایام تعطیل و فصل تابستان، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۷ پذیرای دانشجویان خواهد بود.