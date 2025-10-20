به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مشاور وزیر نفت در امور قرآنی و اقامه نماز، با اشاره به حضور ۴۰۰ روحانی و طلبه در روستاهای استان اصفهان در طول سال، این اقدام را عاملی مهم برای حفظ ایمان مردم دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی که دین‌داری از هر دورانی دشوارتر است، حضور در نماز جماعت و مساجد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در همین شرایط نیز می‌بینیم که مردم در مراسم‌های دینی شرکت می‌کنند بنابراین باید سعی کنیم حضور در نماز جماعت را بیشتر کنیم و این گونه نباشد که گروهی در نماز جماعت حضور یابند و گروهی این کار را انجام ندهند و باید در هر اداره‌ای که نماز اقامه می‌شود همه در آن شرکت کنند.

امام جمعه اصفهان در ادامه درباره پاسخ به برخی شبهات مربوط به جنگ ۱۲ روزه از جمله دلیل قبول آتش بس خاطر نشان کرد: ما با هیچ کس جنگ نداریم و تنها دفاع می‌کنیم و زمانی که طرف مقابل تسلیم شد و یا درخواست آتش بس کرد ما نیز نباید به جنگ ادامه دهیم.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در ادامه با اشاره به فرمایش امام علی (ع) درباره صلح و هوشیاری در برابر دشمن، عنوان کرد: حضرت می‌فرماید: اگر دشمن تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدا در آن نهفته است که صلح سبب بر آسودن سپاهیان شود و تو را از غم و رنج برهاند و کشور را امنیت بخشد، اما، پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش زیرا دشمن، چه بسا نزدیکی کند تا تو را به غفلت فرا گیرد.

باید درباره فعالیت‌های صورت گرفته به مردم آگاهی داد

وی اضافه کرد: باید این مسائل را تبیین کرد و به مردم آگاهی داد، به خصوص درباره گذشته و پیشرفت‌ها و سربلندی هایی که پس از انقلاب به دست آمده چرا که کار بزرگی صورت گرفته است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس، گفت: افتخارات به دست آمده در دوران دفاع مقدس به حدی بود که امروز هیچ کشوری جرأت حمله زمینی به ایران را ندارد و دشمنان سعی می‌کنند با بدبین کردن مردم، آنان را علیه نظام تحریک کنند.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام والمسلمین امیرحسین شاهانی مشاور وزیر نفت در امور قرآنی و اقامه نماز با اشاره به حضور ۹۰۰ امام جماعت در صنعت نفت، گفت: در منطقه اصفهان سالی دو تا سه دوره گردهمایی آموزشی برگزار می‌شود و رضایت حدود ۹۰ درصدی از این دوره‌ها وجود دارد.

وی تأکید کرد: این امامان جماعت با جمعیت زیادی در ارتباط هستند و باید از نظر محتوایی غنی باشند تا بتوانند به خوبی پاسخگوی مردم باشند.