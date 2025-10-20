عطاران: فردیس در نقشه البرز هست، اما در نگاه مسئولان نیست

امیر عطاران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات انباشته و مزمن این شهرستان، گفت: فردیس همچنان در مظلومیت به سر می‌برد؛ شهری با جمعیتی بیش از بسیاری از استان‌ها، اما با امکاناتی کمتر از حد شاخص‌های توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه مردم فردیس شایسته توجه و خدمت بیشتری هستند، افزود: باوجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیران شهری، هنوز هم این شهرستان در گذر بی‌توجهی‌ها و کم مهری‌ها قرار دارد. ساکنان نجیب و صبور فردیس، سال‌هاست که در سکوت، رنج کمبودها را به دوش می‌کشند و گویی نام فردیس تنها در مناسبت‌ها بر زبان مسئولان استانی جاری می‌شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس ادامه داد: در ایام دهه فجر سال گذشته، هیچ طرح ملی در فردیس افتتاح نشد و اگر شهرداری در ساخت پارک‌ها، بوستان‌ها و مراکز فرهنگی نبود، عملاً بند افتتاحی برای مردم گشوده نمی‌شد. البته افتتاح یک بیمارستان خصوصی اتفاق مثبتی بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های بالای درمان، بهره‌مندی مردم عادی از آن دشوار است. درحالی‌که این شهرستان حتی از داشتن یک آرامستان مناسب نیز محروم مانده و اختلاف‌نظر مسئولان مانع از تحقق این مطالبه شده است.

عطاران با اشاره به معضل جدی ترافیک در این شهرستان گفت: ترافیک سنگین جاده‌ها و خیابان‌های فردیس به بحرانی جدی برای مردم تبدیل‌شده است و دیگر از توان و بودجه‌های شهری خارج است. این مسئله نیازمند ورود جدی استانداری و اختصاص بودجه‌های استانی یا ملی است.

عطاران خطاب به مسئولان استانی اظهار داشت: از مسئولین انتظار می‌رود برای درک بهتر این وضعیت، یک روز صبح از فردیس به محل کار خود بروند تا از نزدیک ترافیک طاقت‌فرسای مسیر را مشاهده کنند؛ نه‌فقط از پشت دوربین‌های نظارتی بلکه از درون خودرو، همان‌گونه که مردم هرروز تجربه می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در میان تصمیمات عمرانی و رفاهی استان البرز، نیم‌نگاهی هم به شهرستان فردیس شود تا آنچه شایسته مردم این دیار است، تحقق یابد.