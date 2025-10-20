صادقی: بودجه محدود و کمبود زیرساخت مانع توسعه ورزش بانوان اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا صادقی بعدازظهر دوشنبه در نشست با زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، مشکلات ورزش بانوان استان را تشریح کرد.
وی اظهار کرد: بودجه اختصاص یافته به ورزش قهرمانی بانوان بسیار محدودتر از ورزش مردان است و این محدودیت مانع توسعه رشتههای مختلف و حضور قدرتمند در رقابتهای ملی و بینالمللی میشود.
وی افزود: زیرساختهای ورزشی در استان اصفهان با وجود ظرفیت بالای بانوان ورزشکار بسیار محدود است و برای میزبانی مسابقات کشوری نیازمند سالن اختصاصی، خانههای ورزش و امکانات لازم است. وی تأکید کرد که بدون این امکانات حتی رشتههای موفقی مانند والیبال نیز نمیتوانند استعدادهای خود را به سطح ملی و جهانی معرفی کنند.
نماینده جامعه ورزشی استان اصفهان به موفقیتهای والیبال بانوان استان اشاره کرد و گفت: استان اصفهان قطب مهم این رشته در کشور است و با وجود تیمهای متعدد در لیگهای برتر و زیر گروه و عضویت در تیم ملی، ورزشکاران از امکانات تمرینی مناسب برخوردار نیستند.
وی راهکار خود را نیز بیان کرد و خواستار مشارکت صنایع و کارخانجات برای حمایت از ورزش بانوان شد تا توانمندیهای بالقوه این قشر به ظهور برسد و استان بتواند نقش خود را در ورزش کشور پررنگتر کند
نظر شما