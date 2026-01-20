 پیام تسلیت مدیرکل تبلیغات اسلامی در پی درگذشت مداح پیشکسوت تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی آمده است: خدمت در آستان ائمه و اهل بیت (ع) توفیقی است که جز با عنایت خاصه الهی و نظر ویژه خاندان عصمت و طهارت (ع) نصیب هر کسی نمی شود، در این میان مادحان و خادمان حسینی جایگاهی وِیژه دارند و اینکه شخصی توفیق یابد عمری در هیئات و دسته جات حسینی به ذکر مصائب و تبیین مکتب کربلا اهتمام کند، نشان از پاکی نیت، صفای درون و خلوص باطن اوست.

بی شک حاج سید ابوالفضل مصطفایی مداح و ذاکر با اخلاص خاندان عصمت و طهارت و پیرغلام سیدالشهدا (ع) یکی از همین چهره ها بود که عمر با برکت خود را در هیئات حسینی کلانشهر تبریز به ویژه محله نوبر در راستای نشر مکتب اهل بیت (ع) سپری نموده و با همین عشق و دلدادگی رخ در نقاب خاک کشید.

اینجانب درگذشت این استاد گرانمایه و مداح با فضیلت را به عاشقان حسینی و خانواده مکرم ایشان، تسلیت عرض نموده و از خداوند منان، علو درجات و رحمت واسعه را برای این چهره ماندگار جامعه مداحی خواستارم.