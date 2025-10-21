خبرگزاری مهر - گروه استانها، صمیم ارزانی: نان به عنوان قوت غالب و بخش حیاتی سفره مردم ایران، بهویژه برای اقشار کمدرآمد جامعه، از جایگاهی بیبدیل برخوردار است. این کالای اساسی، منبع اصلی تأمین انرژی روزانه و حداقل کالری موردنیاز برای معیشت میلیونها خانوار ایرانی محسوب میشود.
دولت با درک این اهمیت و با نگاهی حاکمیتی، برای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از فقر غذایی، گندم را با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری میکند. سپس با پرداخت یارانه از محل بیتالمال، آن را با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت تمامشده در اختیار نانواییها قرار میدهد. هدف نهایی این سیاست، اطمینان از دسترسی آسان همه مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، به نان است.
با این حال، متأسفانه برخی تخلفات از جمله کمفروشی در وزن نان، گرانفروشی و حتی فروش آرد یارانهای به صورت آزاد، این چرخه حمایتی را با اختلال مواجه ساخته است. این اقدامات نهتنها حقوق مردم را تضییع میکند، بلکه باعث هدررفت منابع ملی و انحراف اهداف کلان سیاستهای تأمین معیشت مردم میشود.
لذا برخورد قاطع، مستمر و بیامان دستگاههای نظارتی، بازرسی و تعزیرات حکومتی با متخلفان، امری اجتنابناپذیر است. نظارت دقیق بر زنجیره تأمین آرد تا پخت نان و اعمال مجازاتهای سنگین برای سودجویان، تنها راه حفظ اعتماد عمومی و تضمین رسیدن این یارانه ملی به سفرههای مردم است. طی چند روز گذشته، نانواییهای سنگکی در بندرعباس، کمپینی را راه اندازی کردند که هدف آن نشان دادن این موضوع بود که فروش نان با قیمتهای فعلی صرفه اقتصادی برای آنها ندارد و مسئولان باید نان را مجدداً گران کنند، حال آنکه هنوز سه ماه هم از ابلاغ قیمتهای جدید و افزایش قیمتها نگذشته است؛ این موضوع منجر به ورود فوری مسئولان شد و پخت جمعی از نانواییهای سنگکی متوقف شد؛ جریانهایی نیز تلاش داشت تا این موضوع را در اذهان عمومی اعتصاب صنفی جلوه دهد بر همین اساس موضوع را از طریق مسئولان مورد پیگیری قرار دادیم.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه زرنگاری، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری بندرعباس، در گفتوگو با خبرنگار مهر، به اظهارات اخیر منتشر شده در فضای مجازی درباره نانواییهای سنگک این شهر واکنش نشان داد و اعلام کرد تعطیلی ۱۷ نانوایی به دلیل تخلفات متعددی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و فروش اجباری صورت گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: افزایش قیمت نان سنگک طبق مصوبه وزارت کشور و هماهنگ با قیمتهای استانهای همجوار است.
افزایش قیمت نان سنگک؛ تصمیمی ملی و هماهنگ با استانهای همجوار
زرنگاری با اشاره به کلیپهای منتشر شده در فضای مجازی که نانوایان سنگک بندرعباس را به گرانفروشی و فروش اجباری متهم میکند، گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور، قیمت نان سنگک و بربری در سراسر کشور حدود ۵۲ درصد افزایش یافته و قیمتهای اعلام شده در بندرعباس کاملاً با استانهای همجوار منطبق است. حتی در برخی مناطق استان هرمزگان قیمت نان از بندرعباس بالاتر است.
وی افزود: افزایش قیمتها مطابق با مصوبات کشوری و استانداردهای وزنی و کیفیتی نان بوده و هیچ نانوایی حق ندارد خارج از این چارچوب عمل کند.
تعطیلی ۱۷ نانوایی به دلیل تخلفات متعدد؛ گرانفروشی و کمفروشی ممنوع
معاون برنامهریزی فرمانداری بندرعباس با اشاره به تعطیلی ۱۷ نانوایی سنگک در این شهرستان، گفت: این نانواییها به دلیل تخلفات متعدد، از جمله گرانفروشی، کمفروشی و فروش اجباری تعطیل شدهاند. تماسهای مردمی مکرر به دفتر فرمانداری و تعزیرات حکومتی حاکی از شکایتهای جدی علیه این واحدهاست.
او اضافه کرد: بررسیهای ما نشان میدهد که برخی نانواییها چندین بار از سال ۱۴۰۰ تاکنون به خاطر همین تخلفات جریمه شدهاند؛ بهعنوان مثال یک نانوایی تا ۹ بار به علت گرانفروشی جریمه شده است.
فروش نان دوچانه؛ تخلفی فاحش بدون پشتوانه قانونی
زرنگاری درباره اظهارات نانوایان مبنی بر فروش نان دوچانه اظهار داشت: طبق قانون، نان دوچانه وجود ندارد و وزن استاندارد چانه نان سنگک ۷۲۰ گرم است. اگر نانواییها ادعا میکنند نان دوچانه میفروشند، باید وزن نان معادل دو برابر یعنی حدود ۱.۴۴۰ گرم باشد که این امر در عمل غیرممکن است.
وی افزود: در واقع نانواییها نان دوچانه میفروشند اما وزن آن کمتر از استاندارد است که این اقدام تخلفی واضح و غیرقانونی است.
افزایش بیرویه قیمتها و استفاده غیرمجاز از کنجد
معاون فرمانداری بندرعباس به موضوع افزایش قیمت غیرمنطقی نان اشاره کرد و گفت: برخی نانواییها به جای اضافه کردن کنجد طبق استاندارد (حداکثر سه واحد کنجد که هر واحد ۱۲.۵ گرم است)، کنجد بیشتری مصرف میکنند و قیمت نان را تا ۲۰ هزار تومان یا بیشتر بالا میبرند. این در حالی است که قیمت مصوب برای نان سنگک با یک واحد کنجد حدود ۹,۱۰۰ تومان است.
زرنگاری تاکید کرد: این زیادهخواهیها و تخلفات قیمتگذاری هیچ توجیهی ندارد و ما به شدت با این موارد برخورد خواهیم کرد.
بازگشت نانواییهای تعطیل شده به شرط رعایت قانون
او درباره وضعیت نانواییهای تعطیل شده گفت: ما مسیر قانونی را برای بازگشت این نانواییها به کار باز گذاشتهایم، مشروط بر اینکه تعهد دهند قوانین را رعایت کنند و قیمتهای مصوب را اجرا نمایند.
زرنگاری اضافه کرد: یک نانوایی در بندرعباس با رعایت نرخ ۶,۸۵۰ تومان مشغول به کار است و رضایت مشتریان را نیز جلب کرده است.
نان سفره مردم است؛ هشدار جدی به متخلفان
معاون برنامهریزی فرمانداری بندرعباس در پایان گفت: نان، قوام سفره مردم است و باید انصاف و عدالت در عرضه آن رعایت شود. اجازه نمیدهیم کسی به بهانه هزینههای بالا یا زیادهخواهی، مردم را تحت فشار قرار دهد یا با گرانفروشی و کمفروشی موجب نارضایتی عمومی شود.
او افزود: همه نانوایان موظف به رعایت قانون و قیمتهای مصوب هستند و در صورت تخلف، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت تا مردم دغدغهای در این زمینه نداشته باشند.
برخی نانواها انصاف را کنار گذاشتهاند
یک شهروند بندرعباسی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه برخی نانواییها، انصاف را کنار گذاشتهاند، مردم را آنقدر در صف نان معطل میکنند که به هر نانی که آماده است، راضی شوند.
وی افزود: بدون اینکه کسی تقاضای نان خشخاشی، کنجدی، زیرهای یا شوید دار داشته باشد، خود را مشغول پخت این نانها میکنند و نهایتاً مردم مجبور هستند از نانهای موجود خرید کنند.
نان در جاهای مختلف شهر، قیمت متفاوتی دارد
این شهروند گفت: نانواها خودشان، کارت را روی کارتخوان میکشند و بعضاً به ازای هر یک نان، دو نان را ثبت میکنند و هم پول بیشتری میگیرند و هم نان کمتری میدهند؛ هر نانوایی دستورالعمل خاص خود را دارد و قیمت نان در نانواییهای مختلف متفاوت در میآید.
شهروند دیگری نیز گفت: در یک نانوایی بربری، قیمت نان ۴ هزار و ۸۰۰ تومان است و در نانوایی دیگر ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ما هم ماندهایم به چه کسی اعتراض کنیم.
