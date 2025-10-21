به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در مراسم افتتاحیه نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمانها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی (یادبود شهدای اقتدار ملّی) که صبح امروز سهشنبه (۲۸ مهر) با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی و حجتالاسلام والمسلمین عباسی رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه، حجتالاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی رئیس دانشگاه قم به میزبانی واحد قم آغاز به کار کرد، با تأکید بر اهمیت نقش این نهاد، اظهار داشت: جهاددانشگاهی با دستاوردهای عظیم خود، موضعی مهم دارد و پیمودن مسیر علمی و گشودن مرزهای جدید، انتظاری است که از این نهاد فاخر میرود.
وی ادامه داد: امیدواریم این گردهمایی، آغازگر تعامل قویتر میان حوزههای علمی، فرهنگی و جهاددانشگاهی برای انجام رسالتهای بزرگ در خدمت به مردم و انتشار پیام انقلاب اسلامی باشد و زمینهای برای برداشتن گامهای بلند در این مسیر فراهم آورد.
جهاددانشگاهی سزاوار تحسین و تقدیر است
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی نهادی است که از بطن انقلاب اسلامی و متن مردم برآمده و به علم، فرهنگ و دانشگاه متصل است، افزود: این نهاد، فضیلتها و کمالات متعددی را در خود جای داده و آنها را با روحیه جهادی، نگاه کلان و اندیشه مقاومت درآمیخته است. چنین نهادی سزاوار تحسین و تقدیر فراوان است.
آیتالله اعرافی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی با تکیه بر شاخصهای هویتی خود، دستاوردهای بسیار ارزشمندی به جای گذاشته که از دیرباز با آن آشنا هستیم. رهبری معظم انقلاب همواره بر عناصر هویتی جهاد دانشگاهی تأکید کردهاند؛ عناصری که ترکیبی است از علم و اندیشهورزی، حکمت و اخلاق، فناوری و روح انقلابی و جهادی.
وی افزود: این هویت مبارک منشأ خیر و برکات بسیاری بوده و باید از همه اصحاب علم و فناوری که در پایهریزی و باور به این نهاد نقش داشتند، تقدیر شود. در فهرست بلند نام شخصیتهای بزرگ این عرصه، بهطور ویژه از دکتر علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، تقدیر و تشکر میکنیم.
کار فرهنگی باید معطوف به عالم قدس و خدایی باشد
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به آیه ۱۰۸ سوره یوسف گفت: این آیه شاخصهای مهمی برای کار فرهنگی در مسیر رسالت پیامبر (ص) ارائه میدهد.
وی تأکید کرد: نخستین عنصر مسیر رسالت، دعوت به سوی خدا است. ذات بشر محدود به مادیات نیست، بلکه همه چیز در مسیر نگاه بلندتر و حیات برتر قرار میگیرد. کار فرهنگی باید معطوف به عالم قدس و خدایی باشد که در جهان پرتو افکنده است و انگیزه حرکت و جهاد را فراهم میآورد.
آیتالله اعرافی ادامه داد: راه هدایت با آگاهی، شناخت و بصیرت نسبت به مسیر و همه آنچه در راه است، ادامه مییابد. پیامبر (ص) هم به سمت حق هدایت میکند و هم روشها و شیوههای مناسب را ارائه میدهد. بنابراین بصیرت و آگاهی از مسیر، عنصر دوم فعالیتهای فرهنگی به شمار میرود.
وی افزود: عنصر سوم این است که مسیر هدایت و فعالیت فرهنگی را نمیتوان به تنهایی پیمود، بلکه نیاز به گروه، زنجیره فرهنگی و منظومه فکری است. این منظومه حتی فراتر از عاشورا نیز گسترده است.
نهادهای فرهنگی علاوه بر فعالیت علمی و بنیادی، باید تولیدکننده نظریههای واسط برای پاسخ به جوانان باشند
آیتالله اعرافی با اشاره به عظمت خداوند گفت: هرچه درباره خدا بگوییم، در برابر عظمت او ناچیز است. ضعف حس و عاطفه ما در برابر خدا و الطاف الهی آشکار میشود.
وی تأکید کرد: اخلاص عاملی است که عیار کار را بالا میبرد. معامله با خدا، برکاتی به بار میآورد که در هیچ جای دیگر یافت نمیشود و در هر اقدامی باید با این نگاه حضور داشته باشیم.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین به جایگاه تمدن غرب اشاره کرد و گفت: در روزگار حاضر، صحنه جهان با اندیشه تمدن غربی شکل گرفته است. این تمدن مزایایی دارد که نباید نادیده گرفت، اما دیدگاهها و اندیشههایی دارد که با نگاه ما فاصله دارد. باید هم منصفانه نگاه کنیم و هم نقد دقیق داشته باشیم.
شور و شوق مناسب لازمه کار فرهنگی است
وی افزود: نظریههای واسط برای پاسخ به پرسشهای نسل جوان اهمیت ویژهای دارند. تفاوت شهید مطهری با دیگران در این بود که میتوانست از ذخایر دینی و علمی، نظریههایی استخراج کند که ذهن جامعه را روشن کرده و به پرسشهای بنیادین پاسخ دهد. نهادهای فرهنگی باید علاوه بر فعالیت علمی و بنیادی، این نظریهها را تولید و عرضه کنند.
آیتالله اعرافی در ادامه به نقش شور و انگیزه در کار علمی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: کار علمی و فرهنگی، افزون بر عقل و برنامهریزی، نیازمند شور و شوق مناسب است. این احساس و انگیزه نقش انکارناپذیری در پیشبرد اهداف دارد.
امضای تفاهمنامه همکاری جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزههای علمیه
در حاشیه نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمانها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی که به میزبانی واحد قم در حال برگزاری است، تفاهمنامه همکاری میان جهاددانشگاهی و مرکز خدمات حوزههای علمیه به امضا رسید.
این تفاهمنامه بهمنظور ایجاد همکاریهای سازنده، همافزایی ظرفیتها و بهرهگیری از توانمندیهای دو نهاد در زمینههای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری، سلامت و اشتغالزایی میان دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی و آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور منعقد شد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو طرف در حوزههای آموزش و توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی، پژوهش و فناوری، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، خدمات تخصصی و سلامت همکاری خواهند داشت.
از جمله محورهای همکاری میتوان به تدوین و اجرای دورههای آموزشی مهارتمحور و کاربردی، حمایت از مشاغل خرد و خانگی، راهاندازی مراکز نوآوری و کلینیکهای کسبوکار، برگزاری همایشها و نشستهای علمی و فرهنگی، انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی، و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با تخفیف ویژه برای جامعه هدف مرکز خدمات حوزههای علمیه اشاره کرد.
لازم به ذکر است؛ این تفاهمنامه به مدت سه سال معتبر است و در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید دارد. همچنین، اجرای مفاد تفاهمنامه از طریق تشکیل کارگروههای مشترک تخصصی و با نظارت مسئولان معرفیشده از سوی دو نهاد پیگیری خواهد شد.
نظر شما