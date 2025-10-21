به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سه شنبه در همایش روز ملی پارالمپیک در مجموعه ورزشی جانبازان و توانیابان بوشهر اظهار کرد: حمایت از ورزش را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم و طرح‌های متنوعی در این راستا اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه باید نیازهای ورزشکاران را رفع کنیم تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهمی که در شهرستان بوشهر داریم، تقویت زیرساخت‌های ورزشی است که پروژه‌های متنوعی اجرا می‌شود.

فرماندار بوشهر افزود: سرمایه‌گذاری در توسعه فضاهای ورزشی، تجهیز مراکز تخصصی و آموزش مستمر، از جمله اقدامات ضروری در مسیر ارتقا جایگاه ورزش جانبازان و توان‌یابان در شهرستان بوشهر خواهد بود.

مظفری با اشاره به اهمیت شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی در میان جانبازان و توان‌یابان، اظهار کرد: توانمندسازی این عزیزان نه‌تنها موجب ارتقا سطح ورزش حرفه‌ای در کشور می‌شود، بلکه زمینه‌ساز حضور مؤثر آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشکاران دارای معلولیت، خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت‌های برابر و حمایت هدفمند از این قشر، از اولویت‌های دولت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه ورزش است.

فرماندار بوشهر همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی دولت وفاق ملی در زمینه ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، تصریح کرد: نتایج حضور این ورزشکاران در صحنه‌های ملی و بین‌المللی، از جمله رقابت‌های پارالمپیک، نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم انسانی و فرهنگی کشور است که باید به‌درستی شناخته و تقویت شود.