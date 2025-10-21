  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

دیدار مدیر حوزه‌های علمیه با آیت‌الله جوادی آملی

دیدار مدیر حوزه‌های علمیه با آیت‌الله جوادی آملی

قم- مدیر حوزه‌های علمیه با حضور در بیت آیت‌الله جوادی آملی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی با حضور در بیت آیت‌الله جوادی آملی با وی دیدار و گفتگو کرد.

آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار با ابراز خرسندی از فعالیت‌های علمی حوزه‌های علمیه، از تلاش‌های مدیریت حوزه در جهت نشر آثار فاخر و ارتقا سطح علمی طلاب تقدیر کرد.

وی در ادامه نکاتی در زمینه مسائل علمی و اخلاقی و ضرورت ارتقای حوزه و تربیت عالمان برجسته مطرح و بر اهمیت استمرار چنین برنامه‌های علمی تأکید کردند.

آیت‌الله اعرافی نیز ضمن قدردانی از سخنرانی در همایش فاخر «تفسیر تسنیم» و سخنرانی عالمانه حضرت آیت الله جوادی آملی در همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و نیز سفر ارزشمند به نجف اشرف و برگزاری درس اخلاق هفتگی معظم له، گزارشی از وضعیت علمی و آموزشی حوزه‌های علمیه و برنامه‌های جدید و تحولی و مصوبات شورای عالی و مدیریت، ارائه کرد.

