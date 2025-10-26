انتقاد آیت الله اعرافی از کمبود فضای کافی در اطراف حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در دیدار با فرامرز عظیمی شهردار قم و جمعی از معاونان وی، بر اهمیت خدمت به مردم و زائران شهر مقدس قم تأکید کرد و گفت: خدمت به این شهر، خدمت به اسلام، مذهب تشیع و حضرت فاطمه‌معصومه (س) است.

وی با بیان اینکه جایگاه قم در جهان اسلام بی‌نظیر است، افزود: هر طرح و خدمتی که در این شهر انجام می‌شود باید متناسب با شأن و جایگاه آن باشد. اعرافی خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهبود وضعیت تردد زائران و مجاوران شد و حل معضل ترافیک و تسریع در راه‌اندازی مترو قم را از مطالبات جدی مردم دانست.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کمبود فضای مناسب در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار داشت: بسیاری از زائران و طلاب از محدودیت‌های موجود در محدوده مرکزی شهر گلایه‌مندند و لازم است شهرداری توجه ویژه‌تری به این بخش داشته باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه در پایان با اعلام آمادگی حوزه برای همکاری با مدیران شهری گفت: حوزه‌های علمیه خود را مدیون مردم می‌دانند و خدمت به آنان را وظیفه شرعی و اجتماعی می‌شمارند.

فرامرز عظیمی، شهردار قم نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت جایگاه قم در تحولات فرهنگی و اقتصادی کشور، از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های عمرانی به‌ویژه مترو قم خبر داد و اظهار داشت: فاز نخست مترو با وجود برخی مشکلات، به مرحله خوبی رسیده است.

وی افزود: با هدف کاهش وابستگی به واردات، تولید داخلی تجهیزات مترو از جمله سیستم ترمز و سازه‌های فنی در دستور کار قرار گرفته و کیفیت تولیدات داخلی از نمونه‌های خارجی نیز بالاتر ارزیابی شده است. عظیمی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آینده بخش‌های جدید مترو قم به بهره‌برداری برسد.

شهردار قم همچنین از استفاده از فناوری‌های نوین در حفاری خطوط مترو خبر داد و گفت: دستگاه حفاری TBM با قطر ۶ متر وارد پروژه شده و دستگاه دیگری با قطر ۹ متر نیز به‌زودی اضافه خواهد شد تا روند اجرای پروژه تسریع یابد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ هویت فرهنگی و زیارتی شهر قم تصریح کرد: قم شهری زیارتی و گردشگری است و طراحی شهری آن باید متناسب با آرامش و امنیت زائران انجام شود تا مسیرها برای پیاده‌روی و زیارت بهینه‌سازی گردد.