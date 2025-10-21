  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

امینی: فروشنده متخلف کاشی بیش از ۳ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی متصدی کاشی و سرامیک به دلیل تخلف در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب در فروش کاشی و سرامیک که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده ۶۶۵ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش راپس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

