امینی: یک شرکت لوازم خانگی بیش از ۲۳۹ میلیارد ریال در رشت محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: مدیر شرکت تولیدی لوازم خانگی که جارو برقی به توان ۱۸۰۰ وات را بجای ۲۲۰۰ وات به بازار عرضه می‌کرد بیش از ۲۳۹ میلیارد ریال در رشت محکوم شد.

مرتضی امینی در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب در تولید جارو برقی و بخاری گازی در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول، شرکت را به پرداخت ۱۱۹ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی با بیان اینکه مدیر این شرکت که جارو برقی به توان ۱۸۰۰ وات را بجای ۲۲۰۰ وات به بازار عرضه می‌کرد، گفت: شعبه رسیدگی کننده برای مدیر شرکت نیز ۱۱۹ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۳۹ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی بازرسان صنعت معدن تجارت هنگام بازرسی از واحد صنفی، تقلب تولید لوازم را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

