امینی: یک شرکت لوازم خانگی بیش از ۲۳۹ میلیارد ریال در رشت محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب در تولید جارو برقی و بخاری گازی در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول، شرکت را به پرداخت ۱۱۹ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی با بیان اینکه مدیر این شرکت که جارو برقی به توان ۱۸۰۰ وات را بجای ۲۲۰۰ وات به بازار عرضه می‌کرد، گفت: شعبه رسیدگی کننده برای مدیر شرکت نیز ۱۱۹ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۳۹ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی بازرسان صنعت معدن تجارت هنگام بازرسی از واحد صنفی، تقلب تولید لوازم را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.