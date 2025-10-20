۱۲ همت اعتبار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای پرواربندی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای نخستین بار ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای حمایت از واحدهای پرواربندی و دامداری روستایی با تلاش مجلس و وزارتخانه ایجاد شد و امیدواریم با این اقدام، دام‌ها پیش از این که به وزن اقتصادی برسند، کشتار نشوند.

وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم این ردیف اعتباری در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز برای تامین سرمایه درگردش واحدهای پرواربندی و واحدهای دامداری روستایی اختصاص یابد.

حسن نژاد ادامه داد: در راستای تسریع در پرداخت این تسهیلات، در استان‌ها میز خدمت ایجاد شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت واحدهای پرواربندی در دام سبک را ۴ میلیون رأس و دام سنگین را ۲ میلیون رأس عنوان کرد.

وی از اجرای طرح‌هایی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ۶ استان کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها از جمله برای بهبود تغذیه دام، بهبود تولید و وضعیت جایگاه و محیط پرورش دام در سال جاری به اجرا درآمده و در سال‌های آینده به سایر استان‌های کشور گسترش خواهد یافت.

حسن نژاد با بیان این که در سال گذشته ۹۳۲ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شد، تصریح کرد: اگر میانگین مصرف سالانه گوشت قرمز را یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در کشور در نظر بگیریم، نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن به واردات این محصول نیاز داریم.

وی با اشاره به افزایش تولید داخلی گوشت قرمز در سال جاری، گفت: واردات گوشت قرمز مورد نیاز به علت عدم تامین ارز به طور کامل محقق نشده و تنها بخشی از آن وارد کشور شده است و امیدواریم ارز برای این منظور تامین شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید شیر نیز اذعان کرد: ۱۳ میلیون تن شیر در کشور در زیربخش دام تولید می‌شود که ۹۰ درصد آن مربوط به واحدهای صنعتی است.

وی این میزان تولید شیر و ارتقای بهره وری در این محصول را در نتیجه اقداماتی در حوزه اصلاح نژاد دانست.

حسن نژاد در پایان تاکید کرد: سالانه ۱۰ میلیون تن از این ۱۳ میلیون تن شیر تولیدی، جذب صنایع فرآوری می‌شود.