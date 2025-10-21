سردار مفخمی: یک هکتار از اراضی ملی در نوشهر آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی حکم قضائی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بخشی از زمین‌های ملی روستای حوزه پاسگاه انتظامی سیسنگان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی‌های مقدماتی و تحقیقات پلیسی پس از هماهنگی‌های قضائی با همکاری مأموران انتظامی و کارشناسان اداره منابع طبیعی حصارها و ساخت و سازهای ایجاد شده در زمین‌های مذکور تخریب شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در اجرای این مأموریت ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی با نظر کارشناسان مربوطه به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آزاد سازی در شهرستان نوشهر شد.

سردار مفخمی با تاکید بر اینکه پلیس در برخورد با اقدامات و ساخت و سازهای غیرقانونی هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت از مردم خواست: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیان‌های مالی قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و پس از دریافت مجوزهای قانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.