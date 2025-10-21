به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محتشمی اظهار کرد: به‌دلیل اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شرب، فردا چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، جریان آب در بخش‌هایی از شهر به‌مدت هشت ساعت با قطع کامل یا کاهش فشار همراه خواهد بود.

به گفته مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد این عملیات از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر ادامه خواهد داشت و مناطق بلوار اندیشه، از اندیشه ۵۹ تا ۹۷، بلوار حسابی، محدوده حسابی ۴۶، خیابان مشکینی، از پلاک ۱ تا ۵۵ و از ۲ تا ۳۴ و خیابان امام‌دوست، از شماره ۳۰ تا ۸۰ را در بر می‌گیرد.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود پیش از آغاز عملیات، نسبت به ذخیره آب مورد نیاز خود اقدام کنند و در ساعات یادشده از مصرف غیرضروری خودداری شود.