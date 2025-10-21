  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

محتشمی: آب برخی مناطق مشهد فردا قطع می‌شود

محتشمی: آب برخی مناطق مشهد فردا قطع می‌شود

مشهد- مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: آب برخی مناطق مشهد فردا به‌مدت ۸ ساعت قطع می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محتشمی اظهار کرد: به‌دلیل اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شرب، فردا چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، جریان آب در بخش‌هایی از شهر به‌مدت هشت ساعت با قطع کامل یا کاهش فشار همراه خواهد بود.

به گفته مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد این عملیات از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر ادامه خواهد داشت و مناطق بلوار اندیشه، از اندیشه ۵۹ تا ۹۷، بلوار حسابی، محدوده حسابی ۴۶، خیابان مشکینی، از پلاک ۱ تا ۵۵ و از ۲ تا ۳۴ و خیابان امام‌دوست، از شماره ۳۰ تا ۸۰ را در بر می‌گیرد.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود پیش از آغاز عملیات، نسبت به ذخیره آب مورد نیاز خود اقدام کنند و در ساعات یادشده از مصرف غیرضروری خودداری شود.

کد خبر 6629918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها