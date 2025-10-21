عزیزی: متصدی متخلف جایگاه سوخت نیکشهر به ۳۶ میلیارد جریمه محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده فروش ۲۹ هزار و ۶۷۷ لیتر گازوئیل و ۱۷ هزار و ۳۶۵ لیتر بنزین به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۳۹ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نیکشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و گزارش شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و بررسی و پایش دوربین‌های مداربسته، کسری غیر مجاز سوخت با وجود دریافت سوخت و توزیع نشدن آن را در جایگاه، اتهام انتسابی را محرز و متصدی جایگاه را به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

وی گفت: شعبه همچنین با توجه به کسری سوخت و عرضه نشدن آن در جایگاه و نبود عین سوخت قاچاق ۱۱ میلیارد و ۹۳۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال محکوم کرد.

عزیزی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این تخلف را پس از بررسی تیم نظارتی شرکت نفت نسبت به کسری غیر مجاز جایگاه‌های سوخت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.