به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در مراسم گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اظهار کرد: روز آمار و برنامه‌ریزی و مراسم گرامیداشت آن در سازمان برنامه و بودجه کشور، فرصتی برای دیدار رؤسا و مدیران قبلی سازمان و هم‌اندیشی و بهره‌گیری از تجربیات آنان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه فعالیت سازمان برنامه و بودجه کشور محدود به یک دولت و یک مقطع چندساله نیست، گفت: هر کس روی صندلی مسئولیت این سازمان قرار می‌گیرد، فقط به مصالح و منافع ملی فکر می‌کند.

وی اضافه کرد: آنچه امروز در دست ماست، نتیجه تلاش پیشینان است و آنانی که عمر خود را در این سازمان صرف بالندگی مملکت کرده‌اند. این سازمان از نظر تجربه، سازمانی کهنسال و از نظر علمی و طراوت سازمانی، جوان و توانمند است.

پور محمدی با اشاره به اینکه گروهی در سازمان مأمور بررسی و ساماندهی اسناد و مدارک سازمان در آرشیو اسناد چیذر شده‌اند، افزود: بر اساس اسناد به‌دست آمده از این آرشیو، اولین برنامه توسعه کشور در سال ۱۳۰۵ یعنی ۹۹ سال پیش نوشته شده و بنابراین، سابقه برنامه‌نویسی در کشور ۹۹ سال است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: با این حساب، سال آینده باید جشن ۱۰۰ سالگی برنامه‌ریزی در کشور را برگزار کنیم.

وی ضمن گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی و قدردانی از همه کارشناسان و مدیرانی که در سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های تابعه به‌ویژه مرکز آمار ایران تلاش کرده‌اند، افزود: در مراسم امروز، از تعدادی از مدیران منتخب گذشته به عنوان چهره‌های اثرگذار آمار و برنامه‌ریزی در دو دهه گذشته تقدیر می‌شود.

پورمحمدی در پایان گفت: این قدردانی به این معنی است که همکاران کنونی سازمان بدانند که سازمان قدردان زحمات آنان نیز هست و آینده آنها هم پرطراوت خواهد بود.