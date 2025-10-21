رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ ۱۲ روزه علیه ایران دست به دامن آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور سخنرانی کرد.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت: دیروز دوشنبه، مردم ما با رئیس ستاد ارتش محبوب خود، شهید بزرگوار محمد عبدالکریم الغماری وداع کردند و در نماز میت و مراسم تشییع حضوری گسترده داشتند. حضور مردم یمن در تشییع جنازه شهید الغماری گسترده و قابل توجه بود و بیانگر ثبات قدم آنها در موضعشان است. مردم ما با نیروهای مسلح خود که ابزار قدرت آنها محسوب می‌شود و بیانگر جهت‌گیری‌ها و آرمان‌های آنهاست، رابطه صمیمی و نزدیک دارند.

وی در ادامه افزود: مردم عزیز یمن، نهاد نظامی و نیروهای مسلح و امنیتی را متعلق به خود می‌دانند و اینکه این نیروها آرمان‌های آنها را ابراز می‌کنند و با هم بر اساس یک موضع واحد حرکت می‌کنند. حضور عظیم و گسترده مردمی در تشییع جنازه شهید الغماری پیامدهای مهمی دارد. شهید الغماری و همه شهدای دیگر در نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» و قبل از آن، نمادی اساسی از موضع صادقانه و بزرگ مردم عزیز ما هستند.

الحوثی خاطرنشان کرد: ملت ما پرچم جهاد در راه خدا را در مواجهه با طاغوت‌های زمان یعنی آمریکا و اسرائیل، و در حمایت از ملت فلسطین و پایبندی آنها به مسائل اصلی امت، برافراشت. رویارویی مردم یمن در مرحله مهم دو ساله، درگیری بسیار شدید بود.

رهبر انصارالله تأکید کرد: آمریکا با رژیم صهیونیستی در تمام جنایات، توطئه‌ها، اهداف و برنامه‌های این رژیم شریک است. در رویارویی بسیار شدید در طول دو سال گذشته، ما شاهد موضع گیری انسان‌های آزاده‌ای بوده‌ایم که به ندای خدا پاسخ دادند و با ایمان، انسانیت و انگیزه اخلاقی با هدف اتخاذ موضع صحیح در حمایت از مردم فلسطین و مجاهدان عزیز آنها عمل کردند. یمن در طوب دو سال گذشته در سطح رسمی و مردمی، با صداقت کامل عمل کرد و در همه جبهه‌ها نهایت تلاش خود را برای حمایت از فلسطین و غزه به کار گرفت. مردم یمن خالصانه به خدا روی آورده‌اند و صادقانه از مردم فلسطین حمایت می‌کنند و با تمام توان خود بدون تردید، انفعال یا سهل‌انگاری در کنار آنها ایستاده‌اند.

عبدالملک بدرالدین تصریح کرد: مردم عزیز یمن از همان ابتدا و همچنین در طول این دو سال شهدایی را از نیروهای مسلح و مردم خود تقدیم کرده‌اند. فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های مردم ما، گواه روشن و آشکاری بر صداقت و راستی موضع آنها در تمام سطوح است. موضع مردم ما شرافتمندانه، سربلند، باوقار، عزتمندانه و در راستای انجام یک وظیفه مقدس قرار دارد، موضعی که حاشیه‌ای، سبکسرانه، بی‌ملاحظه یا بی پروا نبوده است.

وی همچنین گفت: مردم یمن با بالاترین سطح بلوغ، خرد و مسئولیت‌پذیری موضع خود را در حمایت از فلسطین و غزه آغاز کردند. انجام مسئولیت‌های مقدس مردم ما، اقدامی عملی است که از طریق آن به افتخار، شکوه، عزت و سربلندی دست می‌یابند، در مقابل کسانی که مواضع شرم‌آور و ننگین اتخاذ کردند. کسانی که به صورت معکوس و در راستای یاری دشمن اسرائیلی حرکت کردند، مواضع شرم‌آوری اتخاذ کردند و این مایه ننگ آنهاست. موضع مردم بزرگ ما همچنان روشن، سفید و صفحه‌ای درخشان در تاریخ آنها و به عنوان مدرسه‌ای برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. موضع ملت ما مکتبی سخاوتمندانه است که به نسل‌ها یقین، بصیرت و عزم راسخ آموزش می‌دهد و آنها را برای رویارویی با انواع چالش‌ها بسیج می‌کند. موضع ملت یمن مکتبی از پایداری در هر شرایطی و غلبه بر همه مشکلات بدون خستگی، کسالت، بی‌تفاوتی یا درماندگی است.

الحوثی اظهار داشت: شهدای عزیز ما در انجام مسئولیت‌های جهادی خود به اوج رسیدند. آنها ستارگان درخشانی در مکتب بخشش و پایداری هستند. ارتش یمن مجاهد در راه خداست که با مردم ما در چارچوب هویت ایمانی و با روحیه جهادی و با بصیرت عالی حرکت می‌کند. ارتش‌های عربی و اسلامی که بیش از ۲۵ میلیون نفر هستند، کجا هستند؟ آنها هیچ صدا، هیچ تأثیر و هیچ موضعی ندارند. موارد استثنایی در ارتش‌های عربی و اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت و جهاد است. ارتش‌ها، افسران، فرماندهان و کادرهایشان در کشورهای عربی و اسلامی کجا هستند و در یکی از سخت‌ترین دوره‌ها، چه چیزی به امت ارائه داده‌اند؟ ارتش‌های عربی و اسلامی از این رویدادها غایب هستند زیرا جهت‌گیری‌ها و مبانی، آنها را به چنین سطحی ارتقا نداده که در مسیر درست و در زمان مناسب حرکت کنند.

دبیرکل انصارالله در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: شهدا با توجه به ارزش والایی که در نزد خداوند دارند و به خاطر فداکاری‌هایشان و خدمت به آرمانی که برای آن جان فشانی کرده‌اند، تأثیر فوق‌العاده‌ای دارند و نسل‌های آینده و حتی همرزمانشان و کل امت ارزش‌ها و اخلاق والا را از آنها الهام می‌گیرند. در تجربه‌ای که طی سال‌ها در مسیر جهادی و قرآنی داشته‌ایم، شاهد تأثیر بزرگی بوده‌ایم که شهدا بر وجدان امت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه «شهید عزیز ما، شهید محمد عبدالکریم الغماری، رضوان الله تعالی علیه، در چارچوب هویت ایمانی مردم یمن قدم گذاشت»،افزود: شهید الغماری بر اساس آگاهی قرآنی و ارتباط نزدیک با کتاب خدا حرکت می‌کرد و این مسئله در ارادت فراوان و عشق به خدا و ترس از عذاب او آشکار بود. روحیه جهادی شهید الغماری در توکل فراوان او به خدا نمایان بود و او وظایف جهادی خود را صرف نظر از توانایی‌ها و قدرت دشمنان انجام می‌داد. ان در حالی است که آنچه بسیاری از ارتش‌های عربی را برای موضع گیری در قبال آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تحت تأثیر قرار داد، محاسبه توانایی‌ها و قابلیت‌های دشمن و هراس از آن بوده است. شهید الغماری با اعتماد فراوان به خدا، بدون هیچ تردیدی به همراه رفقایش برای انجام مأموریت‌های جهادی عازم می‌شد. نه شرایط دشوار و نه مقایسه بین آنچه دشمن در اختیار دارد با آنچه ما داریم، هیچ‌کدام به گونه‌ای نبود که بتواند بر اراده یا سطح موضع او تأثیر بگذارد.

الحوثی ادامه داد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیت شهید الغماری، اخلاص او به خدا و دوری از هرگونه اهداف یا محاسبات شخصی بود. همچنین یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در شخصیت شهید عزیز ما الغماری برجسته بود، روحیه ابتکار و اشتیاق برای انجام وظایف جهادی بود و این دو ویژگی، در رسیدن به بسیاری از اهداف و جلوگیری از بسیاری از شکست‌ها و کسب بسیاری از موفقیت‌ها تأثیر دارد. شهید الغماری وظایف جهادی خود را نه طبق روال نظامی و سنت‌های شناخته شده در ارتش‌ها، بلکه بر اساس تقوا، دغدغه‌مندی، جدیت، پشتکار و مراقبت انجام می‌داد. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهید عزیز ما، الغماری، در سطح عملکرد و همچنین واقعیت و شخصیت او، صبر بود. صبر یکی از بزرگترین و مهمترین ارزش‌های ایمان است.

رهبر انصارالله همچنین گفت: از بزرگترین فجایعی که امت اسلامی با آن روبروست و باعث خسارات‌های سنگین برای آن شده، مراحلی است که امت در آن مسئولیت‌های جهادی خود را در راه خدا رها کرده است. از جمله ویژگی‌های مهم شخصیت شهید الغماری، بلوغ، خرد، تعادل روانی، آگاهی و قدردانی از هدایت بود. از دیگر ویژگی‌های بارز شخصیت این شهید، حسن خلق و اخلاق مداری، مدارا و احترام به مردم بود. شهید عزیز ما به خاطر اخلاق نیکو و تعامل خوب با مردم و همراهانش شناخته شده بود. از جمله ویژگی‌های مهمی که شهید عزیز ما را متمایز می‌کرد، نوآوری و سازگاری با شرایط بود و این نکته مهمی در مکتب جهاد و ایمان است.

وی تأکید کرد: جان فشانی‌های مردم ما هیچ تأثیر منفی بر روحیه یا اراده آنها ندارد و این همان چیزی است که دشمنان باید به خوبی درک کنند. در تمام مراحل گذشته، چه در ۱۰ سال رویارویی با ائتلاف سعودی و قبل از آن، و چه در این دور از نبرد پشتیبانی از غزه، مسیر ما در پیشرفت عملکرد جهادی، ایجاد توانایی‌ها، انباشت تجربه و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، رو به صعود بوده است. این مسیر ادامه یافته، رشد کرده و گسترش یافته است و این ملت بزرگ را در چارچوب هویت ایمانی خود به سمت تأثیرگذاری در سطح جهانی و عرصه بین‌المللی سوق داده است.

سید عبدالملک بدالدین الحوثی اعلام کرد: به لطف خدا، یمن در بین تمام کشورهای عربی، اولین کشور در تولید نظامی و صنایع جنگی است. کشور ما همه چیز را از سلاح کمری گرفته تا کلاشینکف، توپخانه و تفنگ‌های تک تیرانداز، تا پهپاد و انواع موشک تولید می‌کند. تولید موشک در کشور ما در مسیر درست خود قرار دارد. توسعه مداوم و دستاورد بزرگی نیز در زمینه پهپادها، و نوآوری و توسعه مداوم وجود دارد. با آموزش نظامی بیش از یک میلیون مجاهد، در کنار آموزش قرآنی و آموزش مبتنی بر ایمان و معنویت جهادی، دستاورد بسیار مهمی در بسیج حاصل شده است. کار بسیج با سرعت و شتاب زیادی ادامه خواهد یافت.

دبیرکل انصارالله هشدار داد: شرارت، جنایت و استبداد صهیونیست‌ها در دو سال گذشته وحشتناک‌تر از همیشه شده است. با مشاهده صحنه‌های روزانه، تمام جهان از شرارت دشمن صهیونیستی و کسانی که از آن حمایت می‌کنند، آگاه شده است. افشای جنایت‌های دشمن و نفرت او از همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صحت موضع ما را بیان می‌کند. پس از توافق در لبنان، دشمن اسرائیلی به تجاوزات، خیانت، نقض اعتماد، جنایت و حملات روزانه خود ادامه می‌دهد. دشمن اسرائیلی روزانه مردم فلسطین را قتل عام می‌کند و به هیچ پیمان، منشور یا تعهدی پایبند نیست و فاقد هرگونه ارزش و صداقتی است. ما از هر نظر در مسیر درست برای انجام مسئولیت مقدس، مبارک و بزرگ مبتنی بر ایمان، در بالاترین سطح آمادگی هستیم.

الحوثی اظهار داشت: نادیده گرفتن آنچه اسرائیل، آمریکا و انگلیس انجام می‌دهند و آنچه صهیونیسم جهانی برنامه‌ریزی می‌کند، راه حلی برای امنیت مردم نیست. مسیر برخی از رژیم‌های عربی، انحرافی مبتنی بر جهل است و هیچ راه نجاتی برای آنها یا ملتشان ارائه نمی‌دهد. گزینه‌ای که آنها «توافق» می‌نامند، شکست خود را در مدت زمان طولانی ثابت کرده است و اعراب با ادعای دستیابی به «صلح» و «ابتکارات صلح»، هرگز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه دستاوردها و پیروزی یمن در نبردهای دریایی با آمریکایی‌ها مشهود بوده است، افزود: آمریکایی‌ها در نبردهای دریایی به طرز فجیعی شکست خوردند و فرماندهان آنها به این موضوع اذعان دارند. فرار پنج ناو هواپیمابر از هر نظر یک شکست است. اسرائیلی‌ها به همراه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شکست خوردند و آنها نتوانستند توانایی‌های مردم یمن را از بین ببرند یا این مردم را مجبور به ترک موضع حق خود کنند و مردم یمن با قاطعیت به مسیر خود ادامه دادند. ما در این مرحله از نظر دستاوردهایمان از تمام مراحل قبلی قوی‌تر و در تمام بخش‌ها در سطح پیشرفته‌ای هستیم. جهت‌گیری کلی باید در چارچوب ایمان قرآنی و جهاد برای ساختن واقعیت ما بر اساس اصل «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» ادامه یابد. جهت‌گیری باید همچنان با تحولات همگام باشد و وقایع فلسطین و منطقه به طور کلی زیر نظر باشد. در صورت از سرگیری تجاوز دشمن اسرائیلی به نسل‌کشی، محاصره، نابودی و گرسنگی دادن به مردم فلسطین، ما کاملاً آماده بازگشت به عملیات و سطوح بالاتر تشدید اوضاع خواهیم بود. ما نمی‌توانیم در هیچ مرحله‌ای ساکت بمانیم و آماده مذاکره بر سر مواضع اصولی، دینی، جهادی و قرآنی نیستیم.

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش‌های خود را برای منحرف کردن توجه مردم از مسیر اصلی و جهت‌گیری کلی که تهدید صهیونیستی نمایانگر آن است، تشدید می‌کنند. دشمنان در چارچوب طرح آمریکایی و اسرائیلی تلاش می‌کنند تا مردم را در بحران‌ها و مشکلات غرق کنند و توجه آنها را کاملاً منحرف کنند تا جایی که به رویکرد صحیحی که در دنیا و آخرت به نفع آنهاست، باور نداشته باشند. دشمن اسرائیلی بازنده است و در جنگ دو ساله چیزهای زیادی را از دست داده و نزد همه ملت‌ها رسوا شده و ضعف آن در میدان آشکار شده است. با وجود نسل‌کشی و ویرانی کامل، دشمن بدون توافق تبادل، نوانست اسیران خود را آزاد کند. این یکی از نشانه‌های روشنی است که افراد نابینا نسبت به آن کور هستند، بنابراین با تحقیر و ارعاب به آن نگاه می‌کنند و سعی در تسلیم کردن امت دارند. ضعف دشمن اسرائیلی علیرغم تمام تلاش‌هایش در مقابله با برادران مجاهد عزیز ما در نوار غزه، که تحت محاصره شدید، با امکانات بسیار محدود و خیانت وحشتناکی از سوی امت خود هستند، آشکار شده است.

الحوثی تصریح کرد: دشمن اسرائیلی در تقابل با ایران شکست خورد و ظرف ۱۲ روز مجبور شد از آمریکایی‌ها بخواهد که به دنبال پایان دادن به رویارویی باشند. دشمن اسرائیلی مجبور شد به رویارویی با ایران پایان دهد. با این حال کسانی که کوردل هستند ادعا می‌کنند که دشمن پیروز شده و می‌گویند که زمان آن رسیده است که تمام امت در کنار آنها در مقابل این دشمن زانو بزنند. دشمن اسرائیلی نتوانست مقاومت لبنان را هم از بین ببرد و مقاومت با وجود جان فشانی‌های بسیاری که انجام داد، پابرجا ماند و استقامت کرد. حزب‌الله منسجم و استوار، شکست‌ناپذیر باقی مانده و به حمل رسالت خود، نقش آفرینی، جهاد و پایداری خود ادامه می‌دهد. جای تأسف است که کسانی که خدا قلب و ذهنشان را کور کرده است، تصور می‌کنند که جنایات وحشتناک صهیونیستی دستاورد بزرگی برای دشمن است. دشمن اسرائیلی مرتکب قتل عام‌ها و جنایات وحشتناکی می‌شود، اما این یک دستاورد نظامی یا استراتژیک نیست، بلکه یک شکست است.

عبدالملک بدرالدین الحوثی در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: در یمن، مسئله روشن است و وضعیت، وضعیت پیروزی بزرگ، پایداری عظیم و افزایش سطح توانایی‌ها است. ما به پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این درگیری بزرگ که خود را بر امت ما تحمیل می‌کند، ایمان داریم و دشمن اسرائیلی رو به شکست، خسران و زوال است. از جمله امور حتمی و اجتناب‌ناپذیر، نابودی دشمن اسرائیلی است و همچنین از بین رفتن کسانی که تسلیم این دشمن شدند و پیروزی از آن کسانی است که به خدا پاسخ دادند و به او توکل کردند. ما به این مسیر بزرگ ادامه خواهیم داد. مردم ما، به خواست خدا، با آگاهی، خرد، توجه و هوشیاری بیشتر در برابر همه توطئه‌ها، در جهت کلی ادامه خواهند داد. بسیج عمومی، به خواست خدا، کار خود را در میدان سرعت خواهد بخشید، همانطور که به ایجاد توانایی‌ها و آمادگی نظامی در همه سطوح نیز سرعت خواهد گرفت.