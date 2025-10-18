  1. حوزه و دانشگاه
اعرافی: آموزش پژوهش‌محور در حوزه‌های علمیه تقویت شود

مدیر حوزه‌های علمیه کشور به معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه استان‌ها تأکید کرد که آموزشِ پژوهش‌محور را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی امروز در اجلاسیه معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه استان‌ها و مناطق ویژه که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، تربیت نیرو و تولید فکر را فلسفه وجودی حوزه علمیه برشمرد و اظهار کرد: بخش‌های آموزش، پژوهش و تهذیب باید به هم گره بخورد تا نیروهای توانمند تربیت شوند. همچنین حوزه علمیه باید تولید فکر کند و علاوه بر آن، افکار نو به آن عرضه شده و به پرورش افکار و ایده‌ها توجه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش کلیدی پژوهش و آموزش در این دو مأموریت حوزه‌های علمیه، گفت: مأموریت مستقیم معاونان پژوهش شامل اداره کانون‌های پژوهش، ایجاد پژوهش‌سراها، حمایت از فعالیت‌ها و رویدادهای پژوهشی و… است اما معاونان پژوهش یک مأموریت نانوشته دارند که در شرح وظایف آنها برجسته نیست اما این مأموریت مهم‌تر و سخت‌تر از مأموریت اول است.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: این مأموریت تلاش در راستای نهادینه‌کردن رویکرد پژوهش در همه نظامات مدارس علمیه، نهادهای استانی و ستادی است. بنابراین انتظار است که به سمت پژوهش محور آموزش حرکت کرد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه بر لزوم تقویت تعامل معاونان آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه تأکید کرد و بیان داشت: امیدواریم شاهد حلقه‌های وصل و ترکیب اتحادی آموزش و پژوهش در حوزه‌های علمیه باشیم تا روند تحولی در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی مطلوب‌تر باشد.

به گفته آیت‌الله اعرافی، جریان تبلیغ زمانی اثرگذار و موفق است که پشتوانه جدی آن پژوهش باشد.

