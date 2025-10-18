به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی امروز در اجلاسیه معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه استان‌ها و مناطق ویژه که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، تربیت نیرو و تولید فکر را فلسفه وجودی حوزه علمیه برشمرد و اظهار کرد: بخش‌های آموزش، پژوهش و تهذیب باید به هم گره بخورد تا نیروهای توانمند تربیت شوند. همچنین حوزه علمیه باید تولید فکر کند و علاوه بر آن، افکار نو به آن عرضه شده و به پرورش افکار و ایده‌ها توجه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش کلیدی پژوهش و آموزش در این دو مأموریت حوزه‌های علمیه، گفت: مأموریت مستقیم معاونان پژوهش شامل اداره کانون‌های پژوهش، ایجاد پژوهش‌سراها، حمایت از فعالیت‌ها و رویدادهای پژوهشی و… است اما معاونان پژوهش یک مأموریت نانوشته دارند که در شرح وظایف آنها برجسته نیست اما این مأموریت مهم‌تر و سخت‌تر از مأموریت اول است.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: این مأموریت تلاش در راستای نهادینه‌کردن رویکرد پژوهش در همه نظامات مدارس علمیه، نهادهای استانی و ستادی است. بنابراین انتظار است که به سمت پژوهش محور آموزش حرکت کرد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه بر لزوم تقویت تعامل معاونان آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه تأکید کرد و بیان داشت: امیدواریم شاهد حلقه‌های وصل و ترکیب اتحادی آموزش و پژوهش در حوزه‌های علمیه باشیم تا روند تحولی در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی مطلوب‌تر باشد.

به گفته آیت‌الله اعرافی، جریان تبلیغ زمانی اثرگذار و موفق است که پشتوانه جدی آن پژوهش باشد.