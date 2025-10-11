به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور امروز در دیدار سناتور راجا ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان و عضو مجلس سنای این کشور، ضمن تقدیر از فعالیت‌های انقلابی و وحدت‌آفرین او در پاکستان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی بین دو کشور تأکید کرد.

ورود جدی به عرصه دانشگاه با منطق اسلامی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور اندیشمندان مسلمان در فضای دانشگاهی، اظهار داشت: ضرورت دارد که شما در کار دانشگاهی ورود کنید و آن هم با قدرت و منطق اسلامی و انقلابی. این ورود باید سنجیده، حساب‌شده و با طرحی جامع برای ایجاد دانشگاهی نیروساز و مولد فکر حتی در رشته‌هایی غیر از علوم انسانی باشد.

وی در ادامه افزود: برای این کار، نیاز به یک هسته مرکزی فکری است؛ ترکیبی از حوزویانی که به مسائل علمی روز دنیا واقف‌اند و دانشگاهیانی متدین که بتوانند این مسیر را هم‌افزا پیش ببرند. تأکید من این است که در رشته‌ها و میان‌رشته‌های برتر و اثرگذار در مرز دانش ورود کنید، نقشه‌ای جامع طراحی کرده و کادرسازی علمی انجام دهید. با این کار می‌توان تحولات بزرگی رقم زد.

کلان‌پروژه هوش مصنوعی و علوم اسلامی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: در حال حاضر چند کلان‌پروژه در حوزه هوش مصنوعی و علوم اسلامی داریم که حدود ۵۰ نفر از متخصصان دانشگاهی و حوزوی در آن فعالیت می‌کنند. این طرح‌ها می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها از جمله پاکستان باشد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در ادامه اظهار داشت: اگر بتوانید از رشته‌های برتر و میان‌رشته‌ای در مرز دانش، ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر نیروی متفکر تربیت کنید اعم از شیعه و سنی در چارچوب گفتمان اسلامی، این خود بزرگ‌ترین کار در زمینه کادرسازی و جریان‌سازی فکری است. این مسیر نیازمند هسته‌های فکری قوی است و حتی می‌توانید از قم یا ایران چند نفر را برای تولید فکر و طراحی الگوها انتخاب کنید.

اعرافی به دستاوردهای علمی حوزه علمیه قم اشاره کرد و گفت: اکنون در قم دو تا سه هزار اثر ممتاز در حوزه اقتصاد و سیاست وجود دارد که طی سه دهه اخیر از میان بیش از ده تا بیست هزار اثر برگزیده شده‌اند. این آثار ظرفیت بزرگی است که می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید.

وی افزود: با استفاده از الگوهای جدید، می‌توان این منابع را به سرعت آماده و در سبد مطالعاتی روحانیون و دانشگاهیان قرار داد تا تأثیر علمی و فرهنگی عمیقی برجای گذارد.

تقویت ارتباط با مدارس و مراکز نمونه حوزوی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه، ارتباط علمی و تجربی با مراکز نمونه حوزه را ضروری دانست و گفت: توصیه من این است که ارتباط قوی‌تری با چند مدرسه و مرکز نمونه حوزه‌های ما برقرار کنید. ما حدود ۷ تا ۱۰ مرکز پایه‌ای و مترقی در حوزه داریم، مانند مدرسه جهانگیرخان و امراللهی که هم سنت‌های اصیل حوزه را حفظ کرده و هم با نگاه روز طلبه تربیت می‌کنند. انتقال تجربه میان این مراکز و شما بسیار اثرگذار خواهد بود.

جایگاه پاکستان در تحولات آینده جهان اسلام

اعرافی با اشاره به جایگاه راهبردی پاکستان در معادلات اسلامی بیان کرد: هیچ شبانه‌روزی نیست که به مسائل پاکستان فکر نکنم. آنجا یک قطب بزرگ اسلامی و شیعی است و می‌تواند در تحولات آینده جهان اسلام نقش کانونی داشته باشد و هر اقدامی برای تقویت این جایگاه، ارزشمند است.

وی با اشاره به مواضع پاکستان در حمایت از مقاومت و غزه گفت: با وجود ارتباطاتی که دولت پاکستان با آمریکا دارد، عملکرد آن در موضوع مقاومت قابل‌قبول بوده است. این افکار عمومی مردم و فعالیت‌های جریان‌هایی چون شماست که چنین مواضعی را شکل داده است.

امواج جدیدی در جهان اسلام شکل گرفته است

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: امروز امواج جدیدی در جهان اسلام شکل گرفته که هم تهدیدهای بزرگ در خود دارد و هم فرصت‌های بزرگ. با وجود دیوهای وحشی‌صفتی چون ترامپ و نتانیاهو، باز هم فرصت‌های تازه‌ای پدید آمده است. پاکستان در این میان جایگاه مهمی دارد و انتظار می‌رود با قدرت بیشتری در مسیر گفتمان اسلامی و عقلانی حرکت کند.

اعرافی خطاب به رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان اظهار کرد: برای شما آرزوی توفیق داریم که در پاکستان پرچمی بر افراشتید با گفتمان اسلام ناب و انقلاب اسلامی. این امر بسیار مبارک است. خداوند ان‌شاءالله توفیق دهد که این مسیر را به‌خوبی بپیمایید.