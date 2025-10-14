به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در آئین تکریم و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران اظهار کرد: حوزه علمیه خواهران با همه شکوه و عظمتی که از آن برخوردار است رسالت سنگینی بر دوش دارد، زیرا یکی از خطوط اصلی تمایز تمدن الهی و گفتمان انقلاب اسلامی با تمدن معاصر غربی در مقوله زن و خانواده و جایگاه، منزلت و هویت آن است و حوزه‌های علمیه خواهران پرچمدار تبیین این امر هستند.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: تمدن و تحولات غرب دستاوردها و رشدهایی داشته است این را انکار نمی‌کنیم اما در آن خلل بنیادی از منطق فلسفی و وحیانی وجود دارد. نقاط خلاء، خلل، اشکالات اساسی و معضلات جدی در سامانه فکری تمدن امروز غرب وجود دارد که در همه ساحت‌های زندگی بشر امروز نفوذ کرده است.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: باید با کمال دقت و شجاعت هم قدرت شناخت خلاءها و خلل‌ها در تمدن غرب را داشته باشیم و هم قدرت گفتمانی نگاه عرضه این اندیشه ونگاه بلند مقابل این تمدن را داشته باشیم.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تاکید کرد: هیچ‌گاه متعصبانه با تمدن غرب مواجه نمی‌شویم و محاسن آن هم را می‌بینم اما معتقد به نقد و اشکال بنیادی و مبتنی بر استدلال هستیم. این نقد هم بنیادهای فلسفی تمدن جدید غرب و هم در لایه‌های بعدی آن که در اندیشه، علم، علوم انسانی، فناوری‌ها، سبک‌های زندگی و جهت گیری های تمدن غرب جلوه گر شده است را نشانه می‌گیرد.

آیت الله اعرافی افزود: ما بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی از امامین انقلاب و بزرگان فرا گرفته ایم که نظامات جایگزین داریم که این همان عنصر بنیادینی است که غرب را به مقابله با انقلاب اسلامی می‌کشاند. این دو سال اخیر نشان داد این تقابل تمدنی ریشه دارد و تحمل استکبار نسبت به عالم اسلام لرزان و سست است. آنها هیچ قدرت و اقتداری را در عالم اسلام تحمل نمی‌کنند.

وی اظهار کرد: سال‌ها قبل بنیان‌ها و چهره اندیشه غرب را تحلیل می‌کردیم اما امروز عریان شده است و چهره پنهان غرب و تمدنی که در دست مستکبران قرار گرفته است آشکار شد. این نقطه کانونی گفتمان انقلاب اسلامی است و در این ساحت و نقطه کانونی حوزه به‌ویژه حوزه علمیه خواهران یک رسالت بزرگ دارد، زیرا مقوله زن و خانواده یکی از عناصر مهمی است که گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان غربی تمایز بنیادی و ماهوی و تمدنی دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در رابطه با وظیفه و کارکرد حوزه علمیه خواهران گفت: آگاهی از اسلام و بسط و نشر آن در همه محورها از جمله وظایف است. عرصه تحقیق، مطالعه، تبلیغ به روی زن و مرد گشوده است. همه زنان در همه معارف اسلامی می‌توانند ورود کنند و تبیین و تبلیغ انجام دهند.

وی هدایت گری خاص نسبت به بانوان در ایران و جهان را رسالت ویژه حوزه‌های علمیه خواهران و بانوان طلبه دانست و گفت: رسالت دیگر در حوزه مسائل زن و خانواده است. معتقد هستیم تئوری که داریم نه زن را مانند جاهلیت‌های پیشین از پیشرفت محروم می‌کند و نه مانند جاهلیت‌های پر زرق و برق امروز منزلت و جایگاه زن را تنزل و کاهش می‌دهد. نظریه انقلاب اسلامی نظریه میانه و برگرفته از اسلام است که تبیین این مسأله بر دوش حوزه‌های علمیه خواهران است.

آیت الله اعرافی اضافه کرد: انقلاب اسلامی این الگوی سوم را نشان داده است. دشمن می‌خواهد چهره روشن گفتمان سوم درباره زن که نه تفریط و نه افراط است را مخدوش کند. در حالی‌که بعد از انقلاب اسلامی شاهد حضور چشمگیر و قابل دفاع بانوان در عرصه‌های علمی، اجتماعی و… بودیم و این امر با طهارت روح و ارزش‌های الهی همراه بوده است. این راز بکار گیری همه ابزارها برای مقابله با ایران اسلامی است، زیرا اگر محاصره می‌شود نورافشانی می‌کند؛ هدف گیری حجاب نماد هدف گیری یک گفتمان متعالی بزرگ است.

رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران کشور تاکید کرد: حوزه علمیه خواهران در یک جایگاه تمدنی و کنش‌گری تغییر معادلات تمدنی قرار گرفته است.

آیت الله اعرافی در بیان نکات و انتظاراتی برای آینده حوزه خواهران گفت:

۱. تاکید بر اندیشه و گفتمان امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، توصیه‌های بزرگان و به ویژه پیام حوزه پیشرو و سرآمد.

۲. اعتماد بر ظرفیت‌های عظیم درون حوزه خواهران و نیروهای آن در عین بهره گیری از اندیشه‌های دیگران و مشاورت های بیرون و ظرفیت‌هایی که در موقع لزوم باید استفاده شود.

۳. شتاب در کار برای پیشبرد امور در عین طمأنینه لازم.

۴. رویکرد بنیادی به هویت و اصالت معنوی، روحی و حوزوی و محور قرار دادن آن.

۵. تقویت رویکرد علمی و نگاه پژوهشی.

۶. توجه ویژه به نخبگان بدون کم گذاشتن نسبت به جمع بزرگی که می‌توانند تاثیرگذار باشند.

۷. رویکرد کلان و تمدنی در ساحت کارهای حوزه خواهران.

۸. نگاه جامع در حوزه تبیین، روشنگری، کنشگری، فرهنگی و تبلیغی.

۹. اهتمام به مسائل بانوان و خانواده.

۱۰. ساختارهای سبک و راهوار در عین ضرورت تقویت بنیادهای ساختاری و امکانات و بودجه‌های کمک کننده به مسیر.

۱۱. بهره گیری و مشارکت دهی به طلاب و اساتید و سپردن کارها به آن‌ها.

۱۲. تعامل و هم افزایی درون نهاد و تعامل و هم افزایی میان نهادی با دیگر نهادهای درون و برون حوزه.

۱۳. تقویت رویکرد بین المللی.

۱۴. تاکید بر اسناد مصوب و اسناد بالادستی و اصلاح و تکمیل آنها

آیت الله اعرافی ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در تأسیس و پیشبرد این کاروان نور و هدایت و نهادهای حوزوی مرتبط با نهادهای حوزوی بانوان نقش داشتند، اظهار کرد: امام خمینی (ره) راهگشای این مسیر بود و رهبر معظم انقلاب هم این مسیر را هدایت و تقویت کردند.

وی گفت: حجت الاسلام والمسلمین فاضل دارای اخلاق، صمیمیت، اصالت، نجابت، فضل، پشتکار و تجربه بودند که در شخصیت ایشان تجلی شده و در امور مختلف بروز و ظهور داشته است. ایشان دستاوردها، مراقبت و دقت زیادی داشتند. از طرف همگان از ایشان تشکر می‌کنم. دوران خدمت‌شان دوران محنت، زحمت، تلاش و کار بود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بیان کرد: فضل بالا و تجربه خوب در موقعیت‌های مختلف از جمله ویژگی‌های حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده است. رویکرد راهبردی شأن در مسائل اخلاقی و تربیتی گنج ارزشمندی است که امیدواریم در این نهاد مبارک جلوه‌های بیشتری خواهد کرد.

در این مراسم با تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر پیشین حوزه‌های علمیه خواهران، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده به عنوان مدیر جدید معرفی شد.