به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر خادمی اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان ۵۰ هیأت استانی، ۳۲۰ هیأت شهرستانی، بالغ بر ۸۰۰ باشگاه ورزشی در رشته‌های مختلف و وجود ۶۰ تیم حاضر در مسابقات مختلف لیگ‌های کشوری ورزش استان را پررنگ و شایسته نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی اداره کل ورزش وجوانان استان جز ادارات پیشرو در استان است وبا تعامل با بسیج ورزشکاران، هیئت‌ها، سمن‌ها ودیدار باخانواده شهدا، تجلیل از این خانواده معظم، برگزاری یادواره شهدا، احیای نمازخانه در اماکن ورزشی و فرهنگی، برنامه‌های عفاف و حجاب، کارگاه جهاد تبیین در بندرعباس و شهرستان. های استان، نامگذاری اماکن به نام شهدا، تجلیل از خادمان و تاثیرگذاران حوزه نماز در شهرستان، طراحی و چاپ پوستر گام دوم انقلاب برگزاری مراسمات محرم و صفر از جمله برنامه‌های فرهنگی این اداره کل است.