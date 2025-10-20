به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر مهری خادمی‌نسب ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش، به ظرفیت‌های گسترده ورزشی استان اشاره کرد و اظهارکرد: اداره کل ورزش و جوانان استان متشکل از ۵۰ هیئت استانی، ۳۲۰ هیئت شهرستانی و بیش از ۸۰۰ باشگاه فعال در رشته‌های مختلف ورزشی است.

وی افزود: حضور ۶۰ تیم ورزشی استان در مسابقات لیگ‌های مختلف کشوری، نشان‌دهنده پویایی و جایگاه ویژه ورزش هرمزگان در سطح ملی است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین به فعالیت‌های فرهنگی این اداره کل اشاره و تصریح کرد: در حوزه فرهنگی، اداره کل ورزش و جوانان استان یکی از ادارات پیشرو است که با همکاری بسیج ورزشکاران، هیئت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌های متنوعی مانند دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا، احیای نمازخانه‌ها در اماکن ورزشی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برگزاری کارگاه‌های جهاد تبیین و نامگذاری اماکن به نام شهدا اجرا می‌کند.

وی همچنین درباره اقدامات حوزه جوانان بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۷ سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های مختلف جوانان فعالیت می‌کنند و ۱۷ مرکز مشاوره ازدواج با مجوز رسمی، کارگاه‌های آموزشی قبل، حین و پس از ازدواج را به صورت رایگان برگزار می‌کنند.

مهری خادمی‌نسب در خصوص برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: در این هفته بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی برگزار خواهد شد و استان هرمزگان میزبان دور اول رویدادهای هفتمین دوره المپیاد ورزشی استعدادهای برتر کشور در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال خواهد بود. همچنین مسابقات قایقرانی بانوان و ترای اتلون در جزیره هرمز از ۲۹ مهر تا اول آبان برگزار می‌شود.

وی در پایان خبر داد: ۲۳ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در هفته تربیت بدنی و ورزش در استان هرمزگان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.