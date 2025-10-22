به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رده بندی و فینال چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان امشب در شهر نووی ساد کشور صربستان برگزار شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی ورزشکار شایسته خوزستانی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر چهار مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه پنج بر سه روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه یک بر یک از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه پنج بر یک ابرار آتابایف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.