فرماندار تنگستان: ورزش زیربنای سلامت جامعه و توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در دیدار با مسئول اداره ورزش و جوانان بخش دلوار با نگاهی جامع به اثرات ورزش بر شاخصهای کلان توسعه، گفت: ورزش صرفاً یک تفریح و سرگرمی زودگذر نیست؛ بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت و زیربنای سلامت جامعه و توسعه پایدار است.
وی بر فراهم آوردن فضاهای اختصاصی و برنامههای متناسب با نیازهای بانوان بخش دلوار برای تضمین مشارکت کامل آنها در امر ورزش تاکید کرد و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی، به ویژه فضاهای ورزشی روستایی، در اولویت کاری شهرستان قرار دارد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اصل توسعه عدالتمحور، اضافه کرد: با توجه به پراکندگی جمعیت و نیاز مناطق دورافتاده، تکمیل زمینهای چمن مصنوعی کوچک (مینی فوتبال) و سالنهای چندمنظوره در کانونهای جمعیتی روستاها صورت خواهد گرفت.
سلیمانی با بیان اینکه بخش دلوار همواره به عنوان خاستگاه استعدادهای درخشان ورزشی است، بر لزوم تبدیل این پتانسیل خام به افتخارات ملموس تأکید کرد و اظهار داشت: استعدادیابی و حمایت از نخبگان ورزشی دلوار باید در کانون توجه قرار گیرد و قهرمانان ما سفیران فرهنگ، غیرت و توانمندی شهرستان هستند و وظیفه ماست که امکان رشد و درخشش ملی و بینالمللی آنها را فراهم آوریم.
فرماندار تنگستان در پایان سخنان خود، با اشاره به محدودیتهای منابع دولتی در پوشش کامل نیازهای گسترده ورزش، بر اهمیت همافزایی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: درحالی که اعتبارات ورزش شهرستان را از محل تملک دارایی نسبت به سال گذشته ۳ برابر افزایش دادیم، ولی دولت به تنهایی قادر به تأمین تمامی نیازهای یک جامعه در حال توسعه نیست و نیازمند مشارکت فعال و مسئولیتپذیری اجتماعی هستیم.
وی از بخش خصوصی، کارآفرینان و خیرین منطقه درخواست کرد که با توجه به اهمیت جایگاه ورزش در تربیت نسل آینده، با دیدی بلندمدت، در کنار دولت قرار گیرند و در توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، یاریرسان باشند.
