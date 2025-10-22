به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شاهرود در محل فرمانداری با اشاره به اینکه پیشگیری از دچار شدن مواد مخدر در اولویت است و باید با جدیت در استان سمنان دنبال شود، گفت: مبارزه با تقاضا و عرضه مواد مخدر همکاری دوچندان دستگاه‌های متولی و پیشگیری را طلب می‌کند.

وی افزود: در این اقدام دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری و عدم تقاضا و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در حوزه مبارزه با عرضه فعالیت خواهند کرد.

معاون سیاسی استاندار سمنان با تأکید بر اینکه در این جلسه مصوب شد تقویت نیروی انتظامی در حوزه مبارزه با عرضه مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد، ابراز کرد: جمع‌آوری و ساماندهی معتادین متجاهر از وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است.

آقابراری خبر از راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ جهت نگهداری و بازتوانی معتادین متجاهر در سمنان داد و اظهار داشت: در صورت شناسایی معتادین متجاهر در شهرستان‌ها با پرداخت سرانه دولت توسط شهرداری‌ها این افراد انتقال و در این کم نگه‌داری خواهند شد.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم امروز کشور این است که دشمن با ناکامی در جنگ ۱۲ روز وارد جنگ‌های شناختی شده و در عملیات‌های روانی قرص‌های روان‌گردان را در جامعه عرضه کرده‌است، عنوان داشت: با پیشگیری و اطلاع‌رسانی بین دانش‌آموزان و دانشجویان در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.