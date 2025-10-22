امینی: مکانیک متخلف بیش از ۲ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده اضافی دریافتی مکانیک خودرو که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستری اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده ۱۱۱ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.