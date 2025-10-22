به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اوراسیا اظهار داشت: تأسیس شرکت مدیریت صادرات توسط اتاق بازرگانی تهران اقدامی ارزشمند است، زیرا این شرکت می‌تواند توانمندی شرکت‌های کوچک و متوسط را تجمیع کرده و آنها را در سطحی قرار دهد که بتوانند با شرکت‌های بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا همکاری کنند.

وی با اشاره به روند گسترش روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: در سال ۱۳۹۸ «موافقت‌نامه تجارت ترجیحی» میان ایران و اوراسیا به تصویب رسید و اجرایی شد. در نتیجه، طی چهار سال حجم تجارت دو طرف دو برابر شد. در همان سال‌های ابتدایی نیز مذاکرات برای برقراری تجارت آزاد آغاز شد و بیش از ۳۰ نشست آنلاین و ۶ نشست حضوری برگزار شد که در نهایت به امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد انجامید.

دهقان دهنوی افزود: این موافقت‌نامه از اردیبهشت‌ماه امسال اجرایی شده است و بر اساس آن، تعرفه‌های ۸۷ درصد از کالاها حذف شده است؛ به این معنا که بخش عمده موانع تعرفه‌ای در تجارت میان ایران و اتحادیه اوراسیا از میان رفته است. وی تصریح کرد: با همکاری گمرک و اتاق‌های بازرگانی، سازوکار بهره‌مندی از این تعرفه‌های صفر ایجاد شده و تجار هم‌اکنون در حال استفاده از آن هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش‌های موجود گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر رفع موانع غیرتعرفه‌ای است. طبق موافقت‌نامه تجارت آزاد، کشورهای عضو موظف به حذف این موانع هستند، اما هنوز در این زمینه نیاز به کار و هماهنگی بیشتری وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی ما تفاوت نظام استانداردهاست؛ استانداردهای ایران با کشورهای عضو اتحادیه متفاوت است و هر کالایی که صادر یا وارد می‌شود باید مطابق با استاندارد طرف مقابل باشد. برای تسهیل تجارت، باید در حوزه استانداردها به همگرایی برسیم و معیارهای مشترکی را بپذیریم.

دهقان دهنوی ادامه داد: در حوزه گمرک نیز، بحث تبادل الکترونیکی داده‌ها مطرح است که هنوز میان ایران و اتحادیه اوراسیا به‌طور کامل برقرار نشده است.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: در حوزه لجستیک، اقدامات خوبی در وزارت راه در حال انجام است. راه‌آهن رشت – آستارا حلقه مفقوده‌ای است که تکمیل آن می‌تواند پیوند ما را با اتحادیه اوراسیا تقویت کند. همچنین در سمت قزاقستان این ارتباط ریلی وجود دارد و نیازمند تقویت است. در مسیرهای جاده‌ای، مرزها و مبادی ورودی و خروجی نیز باید تسهیل صورت گیرد تا کالاها بدون توقف جابه‌جا شوند. ارتباط دریایی از طریق دریای خزر با روسیه و قزاقستان نیز برقرار است و در مجموع، چهار مسیر ریلی، زمینی، دریایی و هوایی در خدمت لجستیک بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: حلقه بعدی در مسیر توسعه همکاری‌ها، تقویت ارتباطات و همگرایی بخش خصوصی است. موافقت‌نامه تجارت آزاد نقطه آغاز توسعه روابط تجاری است، اما اوج این همکاری در سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد زنجیره‌های ارزش و تأمین مشترک میان کشورهای طرفین شکل می‌گیرد؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که جنگ‌های تجاری در جهان جریان دارد.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در صورت رفع موانع غیرتعرفه‌ای، دولت می‌تواند ادعا کند بستر لازم را برای بخش خصوصی فراهم کرده است و از این پس، وظیفه بخش خصوصی است که ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری را گسترش دهد. ارتباط فعال‌تر میان بخش خصوصی ایران و اتحادیه اوراسیا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.