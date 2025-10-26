خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در سال‌های اخیر، اهمیت مشاغل فنی و مهارتی که بر پایه دانش بنیان و خلاقیت بوده اند، در استان سیستان و بلوچستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این استان با توجه به برخورداری از بیشترین تعداد جوان در کشور و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نیاز به نیروی کار ماهر و متخصص دارد تا بتواند مسیر توسعه پایدار را با سرعت بیشتری طی کند.

ترویج آموزش‌های کاربردی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در میان جوانان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی منطقه ایفا می‌کند. بسیاری از جوانان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از مهارت‌های فنی و خلاقیت خود توانسته‌اند در حوزه‌هایی چون صنایع دستی، تعمیرات، برق، مکانیک، فناوری اطلاعات و طراحی‌های نوین، کسب‌وکارهای کوچک اما پر بازدهی راه‌اندازی کنند.

توسعه این مشاغل نه‌تنها موجب کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از مهاجرت نیروی جوان به سایر استان‌ها می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد کارآفرینی و تقویت روحیه خوداشتغالی در میان مردم منطقه است. بی‌تردید، حمایت از نوآوری‌های فنی و گسترش زیرساخت‌های آموزشی در این حوزه، می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی سیستان و بلوچستان در سال‌های آینده باشد.

۳۰۰ شرکت در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان فعال هستند

رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر حدود هزار و پانصد نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجموعه پارک و شرکت‌های فناور مشغول به کار هستند که بیش از ۴۵۰ نفر اشتغال مستقیم دارند.

حبیب الله سالارزهی افزود: ۱۶۰ شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان فعال هستند که شامل ۸۰ شرکت خلاق و ۸۰ شرکت دانش‌بنیان می‌شوند. جمعاً حدود ۳۰۰ شرکت در پارک فعال علم و فناوری سیستان و بلوچستان فعال هستند و این مجموعه به عنوان یکی از ۱۰ پارک برتر کشور شناخته شده است.

وی افزود: گردش مالی شرکت‌های مستقر در پارک، سالانه به حدود یک‌همت (هزار میلیارد تومان) می‌رسد و محصولات متنوعی در حوزه‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق تولید می‌شود که بخشی از آن‌ها حتی در کشورهای عمان و امارات دفتر فروش دارند.

رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با اشاره به توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه اظهار داشت: بر اساس قانون جهش دانش‌بنیان، شرکت‌های بزرگ و صنعتی می‌توانند دفاتر تحقیق و توسعه خود را در پارک مستقر کنند. اکنون مجموعه صنعتی با همکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، قطعات مورد نیاز صنایع فولاد و سیمان را که پیش‌تر از اصفهان و تهران تأمین می‌شد، در داخل استان تولید می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر، برخی از سفارش‌ها تا شش ماه در نوبت تولید هستند. همچنین مذاکراتی برای همکاری با کارخانه‌های خودروسازی در زمینه ساخت قطعات در حال انجام است.

۸۰ شرکت فعال در صنایع دستی سیستان و بلوچستان محصولات خود را به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، یکی از مشکلات کمبود کار را فرهنگ کار در استان عنوان کرد و گفت: متأسفانه در سیستان و بلوچستان نسبت به مشاغل فنی و مهارتی، رغبت کمتری وجود دارد. برخی افراد به مشاغل غیر مولد یا دفتری گرایش دارند که باید این نگاه با فرهنگ‌سازی و آموزش تغییر کند.

مصطفی کیخا فرزانه با اشاره به همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها گفت: میز فناوری در حوزه مهارت و هنرستان‌ها فعال شده و تلاش داریم دانش‌آموزان فنی و دانشجویان مهارتی را به پارک جذب کنیم تا از امکانات آن مانند اینترنت رایگان، فضای کاری و مشاوره بهره‌مند شوند.

شرکت‌های صنایع دستی محصولات خود را به بازارهای داخلی و خارجی صادر می‌کنند

وی افزود: حدود ۲۵ درصد شرکت‌های پارک در حوزه اقتصاد دیجیتال، ۳۰ درصد در صنایع خلاق و مابقی در زمینه‌های کشاورزی، انرژی، گیاهان دارویی و دریا پایه فعالیت دارند. بیش از ۸۰ شرکت خلاق در بخش صنایع دستی، سوزن‌دوزی، خامه‌دوزی و پوشاک بانوان استان فعال هستند که محصولات خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با اشاره به هدف‌گذاری پارک برای تأمین ۲۰ درصد از برق مجموعه از طریق انرژی خورشیدی گفت: شرکت‌های فناور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر با نصب و اجرای پنل‌های خورشیدی در حال فعالیت‌اند و این بخش از اهداف زیست‌محیطی ما را پوشش می‌دهد.

کیخا فرزانه در پایان خاطرنشان کرد: اطلس نیازهای فناورانه و نوآورانه استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال تدوین است تا زمینه توسعه و عدالت فناورانه در سراسر سیستان و بلوچستان فراهم شود.

توسعه مشاغل فنی در سیستان و بلوچستان، یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان است

توسعه مشاغل فنی و نوآورانه در سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان، نقشی تعیین‌کننده در تحول ساختار اشتغال و توانمندسازی جوانان دارد. حضور بیش از ۳۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری استان، نشان از ظرفیت بالای منطقه در مسیر اقتصاد دانش‌محور دارد.

حمایت از ایده‌های خلاق، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و فرهنگ‌سازی برای گرایش به مهارت‌آموزی، می‌تواند کمبود نیروی متخصص را جبران کرده و از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند. همچنین فعالیت گسترده شرکت‌ها در حوزه‌هایی چون صنایع خلاق، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر، گواهی بر تنوع ظرفیت‌های موجود در استان است.

بی‌تردید، استمرار حمایت‌های دولتی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تغییر نگرش نسبت به کار فنی، آینده‌ای روشن برای اشتغال و خودکفایی اقتصادی سیستان و بلوچستان رقم خواهد زد و این استان را به یکی از قطب‌های نوآوری کشور تبدیل می‌کند.