چرایی گرانی گوشت قرمز و مرغ؛توزیع ۲۵۲ مرغ منجمد در کهگیلویه و بویراحمد

سید امین‌الله آقاشیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به وضعیت بازار مرغ گفت: قیمت گوشت مرغ همواره تابع میزان عرضه و تقاضا بوده و در طول سال نوساناتی را بصورت طبیعی داشته است.

وی در خصوص قیمت مرغ افزود: هم‌اکنون قیمت گوشت مرغ زنده درب واحدهای مرغداری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان است که پس از کشتار و فرآوری و با محاسبه سایر هزینه‌ها به قیمت ۱۴۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم درب مغازه خرده فروشی‌ها به مصرف کنندگان نهایی عرضه می‌شود.

میانگین جوجه ریزی در استان یک میلیون قطعه است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه میزان جوجه ریزی در ماه‌های سال و فصول مختلف بنا به وضعیت آب و هوایی متغیر است، ادامه داد: بر اساس آمار سال گذشته و همچنین آمار امسال، میانگین جوجه‌ریزی ماهیانه قریب به یک میلیون قطعه است که حسب شرایط و در زمان افزایش شدید قیمت گوشت مرغ در راستای تنظیم بازار به میزان مورد نیاز گوشت مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان در بازار مصرفی عرضه می‌شود.

توزیع ۲۵۲ تن مرغ منجمد در استان

آقاشیری با اشاره به میزان توزیع مرغ منجمد گفت: در هفت ماهه نخست امسال، حدود ۲۵۲ تن مرغ منجمد توزیع شد که از طریق عاملین خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام گرفته است.

فعال بودن ۱۳۶ واحد مرغداری در استان

وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۵۷ واحد مرغداری گوشتی در استان به ظرفیت اسمی سه میلیون قطعه در هر دوره به بهره برداری رسیده که از این تعداد ۱۳۶ واحد مشغول به فعالیت و جوجه ریزی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در هفت ماهه نخس، امسال، شش میلیون قطعه با تولیدی معادل ۱۱ هزار و ۱۲۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ بوده که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۰۰ هزار نفری استان و مصرف سرانه ۳۰ کیلوگرم نیاز سالانه بالغ بر ۲۲ هزار تن است و میانگین ماهانه دو هزار تن است.

وی در خصوص مدیریت بازار مرغ تصریح کرد: در شرایط افزایش قیمت گوشت مرغ با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از جمله شرکت پشتیبانی امور دام، نسبت به تأمین و عرضه گوشت مرغ منجمد به نرخ مصوب و پایین‌تر از گوشت گرم در سطح بازار مصرفی استان و همچنین واردات مرغ زنده از استان‌های مجاور توسط عاملین ذیربط و کشتار در کشتارگاه‌های استان اقدام می‌شود، ضمن اینکه واحدهای نظارتی نیز با بازدیدهای مستقیم در سطح بازار، نسبت به کنترل و رعایت قیمت‌های مصوب کشوری عرضه گوشت مرغ در بازار مصرفی استان اقدام می‌کند.

قیمت گوشت قرمز در بازار استان

آقاشیری در پاسخ به سوالی مبنی بر جدیدترین قیمت گوشت قرمز و علت گرانی گوشت قرمز در استان افزود: قیمت بره زنده کیلویی ۳۳۰ هزار تومان و درب قضائی ۷۸۰ هزار تومان، میش زنده ۲۶۰ هزار تومان و درب قصابی ۶۰۰ هزار تومان، گوساله زنده کیلویی ۳۲۰ هزار تومان و درب قضائی ۷۸۰ الی ۸۰۰ هزار تومان است، که این قیمت‌ها رو به افزایش است.

افزایش بی رویه نهاده‌های دامی علت اصلی گرانی قیمت گوشت قرمز

وی علت اصلی گران شدن گوشت قرمز را افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی جو، ذرت، کنجاله سویا و سایر نهاده‌ها در بازار دانست و افزود: بروز پدیده خشکسالی و کاهش برداشت محصولات زراعی مورد مصرف در تغذیه دام‌ها و به تبع آن کاهش تعداد دام‌های مولد بره جهت پرواربندی و همچنین قاچاق دام‌های استان به استان‌های همجوار به دلیل بالا بودن قیمت دام در آن استان‌ها موجب افزایش قیمت دام زنده در داخل استان شده است.