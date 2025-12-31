به گزارش خبرنگار مهر، آوات بازیار عصر چهارشنبه در بازدید از روند ساخت مرکز تکثیر میش مرغ اظهار کرد: سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میشمرغ بوکان در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع و در محدوده پناهگاه حیاتوحش دشت سوتاو (حمامیان) واقع شده و بهعنوان یکی از مراکز تخصصی حفاظت از این گونه ارزشمند در حال تکمیل است.
وی افزود: برنامه تکثیر میشمرغ برای نخستینبار در کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان در این مرکز اجرا شده و نتایج اولیه آن امیدوارکننده بوده است، بهگونهای که هماکنون چهار بال میشمرغ در این مرکز نگهداری و پرورش مییابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این بازدید ضمن بررسی روند اجرای پروژه، از بخشهای مختلف سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میشمرغ بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجامشده قرار گرفت.
حجت جباری اضافه کرد: اقدامات مختلف سختافزاری و نرمافزاری در راستای حفاظت و احیای جمعیت این گونه انجام شده است و اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی برنامه عمل ملی حفاظت از میش مرغ را با جدیت در سال آتی نیز با جذب اعتبارات ملی بیشتری دنبال میکند.
علیرضا سیدقریشی نیز با ارائه توضیحاتی درباره روند اجرایی طرح، بر اهمیت این مرکز در حفاظت و احیای یکی از گونههای شاخص و در معرض تهدید کشور تأکید کرد.
