به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بیستمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گیلان، اظهار کرد: نماینده مجلس تنها نماینده یک حوزه جغرافیایی نیست، بلکه نماینده همه مردم ایران در خانه ملت است و بنده نیز با افتخار، صدای مردم صومعه‌سرا و گیلان در مجلس شورای اسلامی هستم.

وی با قدردانی از مسئولان حاضر در این مراسم از جمله استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیران استانی، گفت: نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌های تخصصی، نباید صرفاً جنبه نمایشی یا مناسکی داشته باشند، بلکه باید بستری برای تولید فکر، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه کشاورزی کشور باشند.

رحمت‌زاده با اشاره به اهمیت راهبردی کشاورزی در معیشت عمومی مردم، افزود: در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاید نتوان پیوند مستقیمی با سفره مردم یافت، اما کشاورزی مستقیماً با زندگی روزمره همه خانواده‌ها گره خورده است و همین موضوع، ارزش و قداست این حوزه را دوچندان می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های بالای تولید را یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان دانست و تصریح کرد: کاهش هزینه‌های تولید، از مسیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مکانیزاسیون و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است و این مسئله باید محور برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: ماشین‌آلات، خلاقیت‌ها و ابتکارات بومی که در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه یافته‌اند، فرصتی ارزشمند برای تحقق حکمرانی مطلوب در حوزه کشاورزی هستند و باید به‌طور جدی از آن‌ها حمایت شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با تأکید بر لزوم طراحی مدل‌های اقتصادی منطبق با مزیت‌های بومی استان‌ها، افزود: استان گیلان دارای ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه تولید ابریشم، برنج و دیگر محصولات زراعی و دامی است که نیازمند توجه ویژه در سیاست‌گذاری‌های کشاورزی کشور هستند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی تولید ابریشم در گیلان، گفت: ابریشم، یک محصول نوستالژیک و پرافتخار برای استان گیلان و شهرستان صومعه‌سرا است که باید احیا و حمایت شود.

رحمت‌زاده از نادیده‌گرفتن برخی محصولات بومی در تخصیص اعتبارات دولتی انتقاد کرد و اظهار داشت: برخی محصولات کشاورزی در سایر استان‌ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند، اما محصولاتی مانند برنج گیلان همچنان با چالش‌هایی در قیمت‌گذاری و حمایت روبرو هستند.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم در حوزه کشاورزی، گفت: تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برنج کیفی، نتیجه تلاش مشترک دولت و مجلس است که باید تقویت شود. کشاورزان شایسته این حمایت‌ها هستند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در پایان با تأکید بر لزوم استمرار همکاری دولت و مجلس، افزود: فرصت‌های پیش‌رو برای تحول در کشاورزی بسیار است و با وحدت و همدلی، می‌توان آینده‌ای روشن برای کشاورزان کشور رقم زد.