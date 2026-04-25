رحمت زاده: گیلان نیازمند یک اتاق اقتصادی ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت زاده صبح شنبه در نشست با مدیران بانک ها و فعالان بخش خصوصی در اداره کل اقتصاد و دارایی گیلان، با تأکید بر افزایش نشست های اقتصادی در استان اظهار کرد: در تلاش هستم با حضور بیشتر در استان، زمینه ساز اتفاقات مثبت اقتصادی باشم.

نماینده مردم صومعه سرا و نماینده معین بندر انزلی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ساماندهی و نگاه جامع به مسائل اقتصادی را ضروری دانست و افزود: ظرفیت منطقه آزاد گیلان قابل توجه است و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه بهرهبرداری مؤثر شود.

رحمت زاده با اشاره به فعالیت گسترده صنایع مرغ و طیور و برخی صنایع دیگر در گیلان گفت: تکیه گاه بانکی این صنایع خارج از استان است، در حالی که فعالیت اصلی در گیلان انجام میشود؛ لازم است این تکیه گاه بانکی نیز به داخل استان منتقل شود.

وی اعتباربخشی را موضوعی مهم برای بخش عمومی، دستگاه ها و سرمایه گذاران دانست و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس نقش مهمی در حل مشکلات بخش خصوصی گیلان دارد و بسیاری از مسائل با اجرای قانون تأمین مالی قابل رفع است.

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه گیلان نیازمند یک اتاق اقتصادی ویژه و دور از کلیشه های رایج است، تصریح کرد: باید کمک کنیم نظام بانکی پویا شود و در این مسیر، پشتیبانی از شبکه بانکی ضروری است.

وی نظام بانکی را بازوی تأمین منابع مالی دانست و گفت: این نظام باید چابک باشد، سود ببرد و در خدمت جامعه و نظام سرمایه گذاری قرار گیرد.

رحمت زاده با تأکید بر اینکه قانونگذاری صرفاً وضع قانون نیست، اظهار کرد: اصلاح قوانین مهمتر از وضع قوانین جدید است و نسخ قوانین نامعتبر باید با جدیت دنبال شود.

وی خطاب به مدیران بانکی بر توجه به مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: رتبه گیلان را نسبت به سایر استانها استخراج کنید تا بتوان بر اساس آن برنامهریزی دقیقتری برای توسعه اقتصادی استان انجام داد.