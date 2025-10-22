به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: بحثی که در خصوص فضای عمومی برای ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانه‌ها و سدها و منابع آبی مطرح شده، قابل ملاحظه است و این نکته خیلی روشن است و مبنای قانونی دارد.

وی افزود: آن چیزی که ما گفتیم، نظر دستگاه نیست، بلکه نظر دولت و مجلس است. در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی باید نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها و رودخانه‌ها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند.

صالحی امیری در خصوص وضعیت گردشگری اظهار کرد: خوشبختانه پس از جنگ ۱۲ روزه و اکنون آمار گردشگری منفی شد و نسبت به سال قبل با سرعت در حال بازگشت به شرایط عادی هستیم و تا پایان سال ان‌شاءالله می‌توانیم وضعیت سال ۱۴۰۳ را تکرار کنیم. در حقیقت، ما بحث عبور از جنگ در فضای گردشگری را داریم.

وی افزود: ما در نیمه اول سال ۱۴۰۳، چهار میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۱۸ نفر گردشگر داشتیم و در نیمه اول امسال سه میلیون و ۵۵۳ هزار و ۴۸۱ نفر گردشگر داشته‌ایم که حدود ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این عدد ۱۵ درصد، در تیرماه گذشته معادل ۵۲ درصد کاهش بوده است و خوشبختانه در حال بازگشت به شرایط عادی هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو تا سه ماه آینده به شرایط عادی همیشگی بازگردیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ سوال خبرنگار مهر در خصوص توریسم سلامت اظهار کرد: سلامت، یکی از اولویت‌های جدی ماست و یک سیستم جامع طراحی شده است که طی روزهای آتی با حضور وزیر بهداشت، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر محترم امور اقتصادی و اینجانب رونمایی خواهد شد. بر اساس ارزیابی ما، در سال گذشته حدود ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت داشتیم که با دو میلیارد دلار درآمد همراه بود. برآورد ما این است که در پایان برنامه هفتم بتوانیم دو میلیون گردشگر سلامت داشته باشیم و شش میلیارد دلار درآمد ایجاد شود.

وی ادامه داد: این هدف قابل تحقق است و خوشبختانه نرم‌افزار جامع آن طراحی شده است. هدف ما از این هماهنگی بین دستگاهی، بهداشت و درمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت میراث فرهنگی این است که مسیر دلال‌ها و واسطه‌ها و این نابسامانی‌ها به سامان برسد.