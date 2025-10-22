به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دومین نشست تخصصی آموزش و تعالی مسئولان حوزههای معارف اسلام ناب کشور سازمان دارالقرآن کریم اظهار داشت: برای حرکت ایمانی و مجاهدانه در مسیر افقگشاییهای ولیِ جامعه، باید با نظام اندیشههای امام امت عمیقتر آشنا شد. این منظومه فکری، طی چهار دهه، پیوندی مستحکم میان قرآن، مسائل عینی انقلاب اسلامی و اداره حکومت در عالیترین سطح برقرار کرده است. دین در این نگاه، نه یک منظومه نظری محض، بلکه برنامهای برای عمل در برابر واقعیتهای پیچیده جهان امروز است.
وی افزود: رهبر انقلاب، با تکیه بر آموزههای الهی، زاویه دیدی را تبیین کردهاند که جایگاه دین را در معادلات بینالمللی فعال و اثرگذار میداند؛ آموزههایی که بر عملگرایی دینی، شناخت منطق اسلام ناب و تدوین نظام تکالیف انقلابی استوار شده است. این مسیر، از آشامیدن دائم معرفت و تدقیق نگاه تحلیلی تا تشخیص اهم وظایف امروز امت امتداد مییابد.
قمی با استناد به بیانات امامین انقلاب اظهار داشت: بسیج، دانشجو و طلبه موظف به بازخوانی خطوط اصلی تصویر کلان مکتب اسلام ناب و تبیین آن برای همه اقشار جامعه هستند. اسلام ناب غیر از اسلام ملاهای درباری، اسلام مقدسنماهای بیخرد، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام سازش و اسارت و اسلام وابسته به سرمایهداران است چرا که به گفته رهبر انقلاب همه اینها، ذیل عنوان اسلام آمریکایی معرفی میشوند؛ جریانی که وابسته به آمریکا و نظام سلطه جهانی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه از دیدگاه مکتب امام، اسلام ناب در عرصه سیاست خارجی بهصورت انقلاب اسلامی تجسم یافته است گفت: این جریان، بارها اعلام کرده که در پی گسترش نفوذ اسلام و کاهش سلطه جهانخواران است و از اتهامات توسعهطلبی یا امپراتوریسازی هراسی ندارد. هدف اصلی، خشکاندن ریشههای صهیونیسم، سرمایهداری و کمونیسم و برپایی نظام اسلام رسولالله در جهان است. منبر حج و کعبه باید بلندای بام انسانیت باشد تا صدای مظلومان به سراسر جهان برسد و صدای سازشکاران در برابر کفر و شرک خاموش شود. این رسالت تنها با قدرتی الهی ممکن است تا ناقوس مرگ نظامهای سلطه نه فقط از کعبه، بلکه از کلیساهای جهان به صدا درآید.
وی با اشاره به اینکه اسلام ناب، اصل قرآن و نهجالبلاغه است ابراز کرد: کسی که همه وجود خود را وقف اسلام میکند باید شناختی دقیق و شفاف از آن داشته باشد. امام با آموزه قیام لله همچون پدری که کودک را به راه میاندازد به امت آموخت چگونه در برابر فشارها بایستند و معانی قرآن و نهجالبلاغه را در زندگی جاری سازند.
قمی ادامه داد: آموزش و تربیت دینی، تنها در صورتی به ثمر مینشیند که بر پایه معارف اصیل استوار باشد. مخاطب تشنه حقیقت باید محتوای ناب و کامل را دریافت کند؛ حتی اگر عرضه آن در قالبهای متنوعی چون انیمیشن، اسباببازی، داستان، منبر یا فیلم صورت گیرد. کوتاهآمدن از غنای این معارف، صرفاً برای گردآوری مخاطب، نوعی خیانت به رسالت فرهنگی است.
وی افزود: در این نگاه، مراقبت از عرصههای عرضه فرهنگ دینی ضروری است، اما محروم کردن جامعه از این معارف ناب به بهانه خطرات اجتماعی جایز نیست. این رسالت، نه یک انتخاب، بلکه تکلیفی الهی است که بر گردن همه خادمان اسلام قرار دارد.
قمی با هشدار نسبت به ناسازگاری رفاهطلبی و سرمایهداری در مبارزه راستین برای استقلال و آزادی مستضعفین جهان گفت: کهنهراهکارهایی چون نصیحت سرمایهداران و امید به پیوستن آنان به مسیر مبارزه، آب در هاون کوبیدن است. تنها آنانی تا پایان مسیر خواهند ایستاد که طعم واقعی فقر و محرومیت را چشیده باشند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مراکز اسلام ناب باید همانند یک حوزه علمیه نه به معنای تفقه در دین برای تربیت فقیه بلکه به معنای معرفی گنجینههای معارف الهی عمل کنند، ابراز کرد: این مراکز نه تنها اندوختههای دین را حفظ کنند، بلکه آنها را به نسل آینده منتقل سازند؛ نسلی که باید شجره طیبه و قائم به اقامه اسلام باشد. این ماموریت، در قالب کار تشکیلاتی هماهنگ، مبتنی بر خلاقیت و نوآوری، و با جدیت اجرایی صورت میگیرد.
