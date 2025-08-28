مأموریت اصلی مؤسسه امام خمینی(ره) تولید علوم انسانی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمود رجبی ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از هیئت علمای کشور عمان اظهار کرد: هدف از تأسیس مؤسسه امام خمینی (ره)، در کنار حوزههای علمیه رایج در ایران و جوامع شیعی، این بود که دروس حوزوی هرچند ضروری هستند اما نیازمند مکملهایی میباشند تا فارغالتحصیلان حوزه بتوانند در عرصههای مختلف به ویژه علوم انسانی اسلامی به شبهات پاسخ دهند.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: در این مؤسسه، طلاب ضمن بهرهمندی از دروس رایج حوزوی، با مباحثی همچون فلسفه، تفسیر، اقتصاد، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی آشنا میشوند تا بتوانند با تربیت علمی و اخلاقی صحیح، پاسخگوی نیازهای فکری و معرفتی جوامع اسلامی باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مؤسسه امام خمینی (ره) چند محور اساسی را دنبال میکند، گفت: در این مؤسسه بر مسائل علمی، اخلاقی و نیز بصیرتیِ اجتماعی سیاسی تأکید میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تولید علوم انسانی اسلامی را هدف بنیادی مؤسسه دانست و عنوان کرد: فارغالتحصیلان این مرکز در رشتههای مختلف علمی توانستهاند در حوزههای فلسفه، فقه، تربیت، جامعهشناسی و نیز در عرصههای سیاسی و اجتماعی نقشآفرینی کنند و امروز مراکز علمی و حوزوی بسیاری به مؤسسه متصل شدهاند.
آیتالله رجبی در ادامه اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین رسالتهای مؤسسه امام خمینی (ره)، تربیت طلاب، تبیین معارف اسلامی و دفاع از ارزشهای دینی است و مرحوم علامه مصباح یزدی بر تربیت معرفتی، اخلاقی و بصیرتی نسل جدید طلاب تأکید ویژهای داشتند و بحمدالله امروز فارغالتحصیلان این مؤسسه در مسئولیتهای بزرگ نظام فعال و موفق هستند.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به فعالیت بینالمللی طلاب و دانشآموختگان مؤسسه گفت: فارغالتحصیلان این مؤسسه به دلیل تسلط بر معارف اسلامی میتوانند پاسخگوی نیازهای روز جوامع اسلامی در داخل و خارج کشور باشند و حتی در دانشگاههای بینالمللی کرسی تدریس دارند و بسیاری از دانشجویان مؤسسه نیز به مراکز علمی معتبر جهان از جمله دانشگاههای کانادا اعزام شده و در مقاطع عالی علمی فارغالتحصیل شدهاند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همکاری در قلمروهای مختلف علمی و فرهنگی جزو وظایف این مؤسسه است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری و همافزایی امت اسلامی هستیم تا بتوانیم پاسخگوی شبهاتی باشیم که اصل دین را هدف گرفتهاند و عرضه معارف غنی اسلام متناسب با جوامع مختلف از رسالتهای ماست و اگر اسلام آنگونه که هست معرفی شود، ملتها بر اساس فطرت خویش از آن استقبال خواهند کرد.
وی ادامه داد: انشاءالله با انجام وظایف خود بتوانیم زمینه تحقق وعده الهی و هدف بعثت پیامبر (ص) را که جهانی شدن دین اسلام است، فراهم کنیم. و این مهم (ترویج و حاکمیت اسلام) با تبیین صحیح معارف آن ممکن میشود، چراکه این آموزهها مطابق فطرت بشری است و دشمنان میکوشند مانع از رسیدن این معارف به جهانیان شوند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تهدید جریانهای انحرافی تصریح کرد: امروز در سطح جهانی، آنچه اهمیت دارد جنگ روایتهاست و رهبر انقلاب اسلامی نیز بر این مقوله تاکید ویژهای دارند و دشمنان با ایجاد پدیدههایی نظیر «اسلام آمریکایی» و گروههای تکفیری همچون داعش تلاش کردند اسلام حقیقی را از چشم جامعه بشری پنهان کنند، اما با معرفی اسلام ناب محمدی (ص)، این تهدیدات خنثی خواهد شد.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه همچنین از طراحی برنامهای برای معرفی اسلام در ۱۲ قالب مختلف خبر داد و گفت: این طرح شامل ارائه آموزههای اسلامی در چهار بخش برای شیعیان، عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی، پیروان ادیان الهی و حتی سایر ادیان است که هرکدام در قالبهای مشخص ارائه میشوند.
رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی گفت: ایشان بر وحدت امت اسلامی و همچنین بر مشترکات ادیان الهی تأکید ویژهای داشتند و امیدواریم امت اسلامی به امت واحده تبدیل شوند و همه با همدلی در مسیر تحقق حکومت جهانی مبتنی بر حق گام برداریم.
