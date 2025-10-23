به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری شامگاه چهارشنبه در گردهمایی دبیران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان فارس با عنوان «حلقه وصل» گفت: ما در روزگاری نفس می‌کشیم که از نظر تحولات جهانی و الهی، بی‌نظیر است و آثار بیداری اسلامی در سطح بین‌الملل نشان از تحقق وعده‌های الهی دارد

وی ادامه داد: در امتداد انقلاب اسلامی ایران، اکنون شاهد بیداری ملتی در سراسر جهان هستیم که همه این‌ها در مسیر طلوع خورشید ولایت معنا پیدا می‌کند. ما باید این واقعیت را با نگاه عمیق و اندیشه ورزانه درک کنیم، نه سطحی و جزئی نگر.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اهمیت نقش جوانان در شرایط کنونی جهان افزود: شما جوانان در زمانه‌ای زندگی می‌کنید که محور اصلی تحولات جهانی هستید. این روزگار، میدان آمادگی برای ظهور و تحقق وعده‌های الهی است. اگر انسان درک کند در چه زمانه‌ای زندگی می‌کند، حال و نگاهش به عالم تغییر خواهد کرد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با تأکید بر لزوم هوشمندی و تفکر عمیق در مواجهه با تحولات اجتماعی و رسانه‌ای، گفت: دشمن تلاش می‌کند با امپراتوری رسانه‌ای خود ذهنیت نسل جوان را تسخیر کند و فرصت تفکر را از او بگیرد. وظیفه انجمن‌های اسلامی در این میدان، احیای اندیشه و تفکر در میان دانش‌آموزان است؛ باید پرچم فکر را در مدارس به اهتزاز درآورد.

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که دانش‌آموزان حضور در این عصر را به‌عنوان یک افتخار بزرگ درک کنند. انجمن‌های اسلامی باید شور، هویت و احساس افتخار را در میان نسل نو زنده نگه دارند. امروز کار ما آسان نیست اما ارزشمند است؛ همان‌گونه که رزمندگان در شب عملیات‌های سخت با ایمان و امید راه را گشودند، ما نیز باید در عرصه فرهنگی و فکری خط‌شکن باشیم.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با جوانان و نخبگان افزود: امروز رهبر انقلاب با امید و نشاط به جوانان نگاه می‌کنند و می‌فرمایند: امروز شما ستاره‌اید، فردا خورشید. این تعبیر یعنی جوان مؤمن انقلابی می‌تواند منشأ نور و تحول در جامعه باشد و این مأموریت مهم انجمن‌های اسلامی در مدارس است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه فضای مجازی دیگر مجازی نیست و به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی دانش‌آموزان تبدیل شده، تأکید کرد: اگر دانش‌آموز ما با اندیشه ولایت وارد این فضا شود، می‌تواند برای ولیّ خدا آورده داشته باشد؛ اما اگر بدون تفکر و هویت دینی در این میدان حضور یابد، خود نیز آسیب می‌بیند. بنابراین باید حضور هوشمندانه در این فضا را به او بیاموزیم.

وی رسالت اصلی اتحادیه انجمن‌های اسلامی را در روایت درست دستاوردهای انقلاب دانست و ادامه داد: نسل امروز باید بداند در چه زمانه‌ای زندگی می‌کند و چه فتح بزرگی در برابر او گشوده شده است. روایت این فتح، کار شما دبیران و مربیان انجمن‌هاست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پایان با تجلیل از نقش تربیتی و فرهنگی انجمن‌های اسلامی مدارس خاطرنشان کرد: به خودتان ببالید که در این میدان نورانی فعالیت می‌کنید. با همان روحیه شهدا و رزمندگان، با امید، ایمان و فکر روشن در میان نوجوانان حضور پیدا کنید و زمینه‌ساز شکوفایی نسل خورشید باشید.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه شرایط کنونی کشور سرشار از فرصت‌های الهی است، خاطرنشان کرد: خدای متعال زمینه‌ساز تحولات بزرگ است و امروز نیز با هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، می‌توان به اتفاقات بزرگ و مبارکی در مسیر تربیت نسل مؤمن و انقلابی امید داشت.