حاج علی اکبری: رکن اصلی تحول مساجد، امام جماعت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری، ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ مسجد برقرار در شیراز با اشاره به عطر حضور استان فارس در اخبار ملی در هفتههای اخیر، این توجه را برای دوستداران این استان بسیار شیرین توصیف کرد.
وی رویکرد بازگشت به خانه خدا را رویکردی نیکو خواند و تأکید کرد: انقلاب اسلامی، انقلابی مسجدی بوده است، اما کاهش تدریجی کارکردهای مسجد، بهویژه از دهه هفتاد به این سو نگرانکننده است.
حجتالاسلام حاج علیاکبری تصریح کرد: نگاه سکولاریستی به مساجد سرایت کرده است، یک نگاه تقلیلی که دائماً نقشهای مسجد را در ساحتهای گوناگون اجتماعی کاهش میدهد که این خطر، کمتر از خطر مسجد الضرار نیست، زیرا جامعه اسلامی در برابر خطر مسجد الضرار میایستد، اما خطر دوم، تدریجاً رخنه میکند تا جایی که مسجد از مسجدیت میافتد و تبدیل به یک معبد یا نمازخانه میشود.
ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: ما درباره نمازخانه صحبت نمیکنیم، بلکه درمورد مسجد سخن میگوییم. مسجد شناسنامه هویت انسان مؤمن، جامعه مؤمن و جهان ایمانی است.
وی افزود: شهر اسلامی شهری است که مسجد در آن جلوه داشته باشد و در جنبه نرم، مسجد کارخانه مؤمنسازی و تربیت مؤمن تراز است.
کارکرد ویژه مسجد امتسازی است
وی با اشاره به اینکه غفلت متولیان امر و تهاجم فرهنگی در کمرنگ شدن نقش مساجد مؤثر بوده است، تصریح کرد: این بازگشت به مسجد که مورد اتفاق نخبگان است، بسیار قیمتی است. هرچند آسیب دیدهایم، اما انسان مؤمن پیشرونده است.
حجتالاسلام حاج علی اکبری اظهار کرد: در تعریف اسلامی، محصول جامعه تراز با مسجد تراز و مسجد تراز با امام تراز، یک مؤمن تراز است، لذا کارکرد ویژه مسجد، امتسازی است.
رکن مسجد، امام جماعت است
حجتالاسلام حاج علی اکبری با تصریح اینکه نقطه عزیمت در تحول پیش روی مسجد، از امام جماعت شروع میشود، گفت: رکن مسجد، امام جماعت است. تجربه شخصی، اجتماعی، تاریخی و مدیریتی ما همین را میگوید. اگر امام، امام باشد، کم و کسریهای کالبد مسجد، کمبودهای پشتیبانی و ناهماهنگی نهادها با وجود او برطرف میشود؛ اما اگر امام کسری داشته باشد، هیچ عاملی نمیتواند آن را جبران کند.
وی افزود: تحول در امام جماعت، تحول در ذائقه، زاویه دید، حال و روحیه جهادی امام، نقطه شروع هرگونه پیشرفتی در مساجد خواهد بود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، با تأکید قاطع بر اینکه تحول در مساجد از امام جماعت آغاز میشود، بیان کرد: این نگاه، مساجد را به جایگاهی دیگر ارتقا خواهد داد و هرگونه امید به اقدامات نهادهای دیگر، اشتباه بزرگتری نسبت به اشتباهات گذشته خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود چند نکته کلیدی در مورد نگرش امام جماعت به مسجد را برشمرد و گفت: امام جماعت باید حضور در مسجد را کار اصلی خود بداند و نه فعالیتی تفننی.
حجتالاسلام حاج علی اکبری بیان کرد: روحانی باید عمیقاً اعتقاد داشته باشد که مسجد، قرارگاه اصلی انجام رسالت الهی و پایگاه اصلی فعالیتهای تربیتی است. این نگاه مستلزم وقت گذاشتن و حوصله فراوان است.
وی تأکید کرد: میدان دادن به کودکان برای تکبیر گفتن یا مشارکت در امور، شور و غوغایی ایجاد میکند که ناشی از اشراق آسمانی نسبت به مسجد است و این جاذبهای است که هیچ جای دیگری وجود ندارد، زیرا مسجد متصل به بیتالوحَی است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به لزوم فعالیت شبکهای اشاره کرد و گفت: امروز همه میدانیم که فقط کار شبکهای و تشکیلاتی و سازمانیافته پاسخ میدهد، اما این سوال اساسی پیش میآید که آیا این مساجد با هم پیوند خوردهاند؟ آیا کم و کاستیهای یکدیگر را جبران میکنند؟
وی در پایان تأکید کرد که همفکری و طراحی نقشههای تربیتی، بهویژه برای نسل جدید اصلیترین مسئله مساجد خواهد بود.
