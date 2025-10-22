ساخت ۱۰ مدرسه با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین جمشیدی، از دریافت مجوزهای قانونی برای احداث ۱۰ واحد آموزشی در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: این پروژهها در چارچوب سیاستهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی و با هدف ارتقای سرانه آموزشی در مناطق هدف اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به نیاز جدی استان کردستان به توسعه فضاهای آموزشی بهویژه در بافتهای شهری کمبرخوردار، اظهار کرد: مدارس مذکور در محلات هدف بازآفرینی شهری، سایتهای نهضت ملی مسکن و پروژههای مسکن مهر ساخته میشوند و نقش بسزایی در ارتقای سطح خدمات عمومی این مناطق خواهند داشت.
جمشیدی با تأکید بر اینکه تأمین زیرساختهای آموزشی یکی از الزامات توسعه پایدار شهری است، افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این ۱۰ پروژه آموزشی بالغ بر سههزار میلیارد ریال است که بهطور کامل توسط وزارت راه و شهرسازی تخصیص یافته و تأمین اعتبار آن به تصویب رسیده است.
وی همچنین تصریح کرد: طراحی این مدارس بر اساس آخرین استانداردهای فنی، آموزشی و ایمنی انجام خواهد شد و عملیات اجرایی آنها در آیندهای نزدیک آغاز میشود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه افزایش سرانه فضاهای آموزشی یکی از اهداف مهم برنامههای توسعهای این ادارهکل در تعامل با سایر دستگاههای اجرایی است، خاطرنشان کرد: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش، بهویژه در پروژههای نوسازی و توسعه مدارس، میتواند زمینهساز عدالت آموزشی و محرومیتزدایی در مناطق کمتر توسعهیافته باشد.
