ساخت ۱۰ مدرسه با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال در کردستان

سنندج- سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از اخذ مجوز ساخت ۱۰ باب مدرسه در استان خبر داد و گفت: این مدارس با اعتباری بالغ بر سه‌هزار میلیارد ریال ساخته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین جمشیدی، از دریافت مجوزهای قانونی برای احداث ۱۰ واحد آموزشی در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در چارچوب سیاست‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی و با هدف ارتقای سرانه آموزشی در مناطق هدف اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز جدی استان کردستان به توسعه فضاهای آموزشی به‌ویژه در بافت‌های شهری کم‌برخوردار، اظهار کرد: مدارس مذکور در محلات هدف بازآفرینی شهری، سایت‌های نهضت ملی مسکن و پروژه‌های مسکن مهر ساخته می‌شوند و نقش بسزایی در ارتقای سطح خدمات عمومی این مناطق خواهند داشت.

جمشیدی با تأکید بر اینکه تأمین زیرساخت‌های آموزشی یکی از الزامات توسعه پایدار شهری است، افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این ۱۰ پروژه آموزشی بالغ بر سه‌هزار میلیارد ریال است که به‌طور کامل توسط وزارت راه و شهرسازی تخصیص یافته و تأمین اعتبار آن به تصویب رسیده است.

وی همچنین تصریح کرد: طراحی این مدارس بر اساس آخرین استانداردهای فنی، آموزشی و ایمنی انجام خواهد شد و عملیات اجرایی آن‌ها در آینده‌ای نزدیک آغاز می‌شود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه افزایش سرانه فضاهای آموزشی یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه‌ای این اداره‌کل در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه در پروژه‌های نوسازی و توسعه مدارس، می‌تواند زمینه‌ساز عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد.

