تأیید بازنشستگی پیش از موعد ۷۵۳ کارگر لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی با بیان اینکه اشتغال و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از گذشته به دلیل آسیب‌های وارد شده به افراد در اثر فعالیت در این مشاغل، شرایط متفاوتی نسبت به مشاغل عادی داشته است، اظهار داشت: این کارهای سخت غالباً در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی هستند که کارگران باتوجه‌به کار در جوار این عوامل باعث ایجاد بیماری و عوارض ناشی از آن‌ها می‌شود، این کارگران شرایط بازنشستگی پیش از موعد را طبق قانون داشته و باید با درخواست و بررسی در کمیته‌های سخت و زیان‌آور مطرح شوند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا دو کمیته بدوی و تجدیدنظر به درخواست‌ها و پرونده‌های کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور رسیدگی می‌کنند، افزود: بر اساس قانون بازنشستگی بیش از موعد، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون کار درصورتی‌که حداقل ۵۵ سال تمام داشته و سابقه پرداخت حداقل ۲۰ سال حق بیمه داشته باشند، می‌توانند بااطلاع کارفرمای خود درخواست بازنشستگی خود را به سامانه مشاغل سخت http//: sakht. mcls. gov. ir ارائه کرده تا در کمیته بدوی مطرح شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در شش‌ماهه نخت امسال ۸۷۵ پرونده درخواست بازنشستگی بیش از موعد در کمیته بدوی بررسی این مشاغل رسیدگی شده است، بیان داشت: با بررسی این پرونده‌ها ۲۰ کمیته بدوی و ۳ کمیته تجدیدنظر با حضور اعضای این کمیته‌ها تشکیل شد.

توصیفیان، گفت: از این تعداد پرونده‌های رسیدگی شده ۶۲۳ کارگر در کمیته بدوی تأیید شد و تعداد ۳۶۸ پرونده در کمیته تجدیدنظر موردبررسی قرار گرفت و تعداد ۱۳۰ پرونده تأیید شد که در نهایت منجر به تأیید بازنشستگی بیش از موعد تعداد ۷۵۳ کارگر شد و برای مراحل نهایی به سازمان تأمین اجتماعی استان ارسال شد.

وی به افزایش بازرسی‌ها، آموزش ایمنی و بهداشت‌کار به کارگران و کارفرمایان و رفع خطراتی که در محیط کار متوجه کارگران می‌شود اشاره کرد و گفت: ایمنی و بهداشت‌کار کارگاه‌های مختلف توسط بازرسان به‌صورت دوره‌ای و زمان‌بندی شده موردبررسی و نظارت قرار می‌گیرد و موارد لازم تذکر و کارفرمایان مکلف و موظف به ایمن‌سازی محیط کار و رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط هستند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلف‌اند قبل از آن که کارهای سخت و زیان‌آور را به کارگران خود محول کنند، معاینات پزشکی لازم را انجام داده و کارگران را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب برای نوع کار بسنجند و به‌صورت دوره‌ای معاینات پزشکی را تکرار کنند.